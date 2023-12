Section 31, un projet “très spécial” : Michelle Yeoh se prépare pour son film Star Trek

L'actrice Michelle Yeoh, lauréate d'un Oscar, livre de maigres, mais encourageantes informations sur son film Star Trek : Section 31, dont le tournage se prépare à Toronto. Qu'attendons-nous de cette nouvelle aventure galactique ?

L’actrice oscarisée Michelle Yeoh, a récemment partagé une mise à jour encourageante concernant l’avancement du film Star Trek: Section 31. En effet, les préparatifs sont bel et bien en cours à Toronto où le tournage doit avoir lieu.

Interrogée par Collider à propos de sa nouvelle série Netflix intitulée The Brothers Sun, Michelle Yeoh a également évoqué Star Trek: Section 31. L’actrice, bien que discrète sur les détails, a assuré aux fans que le film était “en plein essor”. Elle a par ailleurs exprimé sa joie et son attachement à ce projet, déclarant :

“Je viens tout juste de rentrer de Toronto, et que cela vous dit-il ? Nous sommes définitivement en préparation. Nous avançons à plein régime. Et merci. Section 31 est très spécial pour moi, et je suis tellement heureuse que nous le fassions.”