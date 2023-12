Kathryn Janeway, l’Amiral de Star Trek que Kirk et Picard n’ont jamais pu être

Dans la série télévisée Star Trek: Voyager, le Capitaine Janeway, interprétée par Kate Mulgrew, réussit à devenir amiral, un exploit que ni Kirk (William Shatner) ni Picard (Patrick Stewart) n'ont pu réaliser.

Un nouvel amiral dans Star Trek

L’Amiral Kathryn Janeway, interprétée par Kate Mulgrew dans Star Trek: Voyager, a réussi là où les capitaines James T. Kirk et Jean-Luc Picard ont échoué : elle est devenue Amiral de la Starfleet. Malgré leurs accomplissements en tant que capitaines d’étoiles, seul Janeway a atteint un niveau similaire de succès dans sa carrière en tant qu’officier supérieur.

Une ascension contrastée

Environ un an après son retour du Quadrant Delta, Kathryn Janeway apparait en tant que vice-amiral dans Star Trek: Nemesis. Bien que Kirk et Picard aient également connu du succès en tant qu’amiraux, ils se sont individuellement montrés moins à l’aise dans ce rôle par rapport à leur mandat de capitaines, et ont eu de plus courts passages à ce rang.

Une réussite qui souligne des échecs

Alors que Janeway, Kirk et Picard sont toujours principalement connus pour leur travail en tant que capitaines, les références à la position de Janeway en tant qu’amiral de Starfleet dans Star Trek: Nemesis et Star Trek: Picard sont accueillies avec respect et admiration. Aucun autre commandement n’aurait pu préparer à un rang d’amiral comme celui de Kathryn Janeway.

Une présence dans trois chronologies de Star Trek

L’Amiral Kathryn Janeway de Kate Mulgrew a été vue dans deux chronologies différentes de Star Trek, Star Trek: Prodigy prévoyant de l’emmener dans un 25ème siècle alternatif. La Janeway animée continue les aventures du Capitaine Kathryn Janeway, devenu plus tard amiral, vu pour la première fois dans Star Trek: Voyager de la chronologie principale.