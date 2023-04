Star Trek : Section 31, un événement spécial sous la forme d’un film original

La comédienne malaisienne Michelle Yeoh va reprendre son rôle de l'Impératrice Philippa Georgiou dans le film Star Trek : Section 31.

Dans Star Trek : Section 31, l’Impératrice Philippa Georgiou (présente dans la première saison de Star Trek : Discovery) se retrouve au sein d’une division secrète de Starfleet (évoquée pour la première fois dans la série télévisée Star Trek : Deep Space Nine) chargée de protéger la Fédération des planètes unies et doit faire face aux péchés de son passé.

Get ready for a special movie event! Academy Award winner Michelle Yeoh will star in #StarTrekSection31. ✨ #StarTrek https://t.co/HGIiQ0t7ns pic.twitter.com/gh2Prd5QAo — Star Trek (@StarTrek) April 18, 2023

Michelle Yeoh a déclaré :

Je suis ravie de retrouver ma famille Star Trek et le rôle que j’aime depuis si longtemps. La section 31 est chère à mon cœur depuis que j’ai commencé à jouer Philippa, au moment où ce nouvel âge d’or de Star Trek a été lancé. La voir enfin vivre son moment est un rêve devenu réalité au cours d’une année qui m’a montré l’incroyable pouvoir de ne jamais renoncer à ses rêves. Nous sommes impatients de partager ce qui vous attend, et d’ici là, vivez longtemps et prospérez (à moins que l’empereur Georgiou n’en décide autrement) !

Star Trek : Section 31 entre en production dans le courant de l’année

Le producteur exécutif Alex Kurtzman a ajouté :