Star Trek: Prodigy s’est trouvée une nouvelle maison avec Netflix, après avoir été annulée par Paramount+ et totalement supprimée de la plateforme en juin dernier. Non seulement Netflix proposera les 20 épisodes de la première saison avant la fin de l’année, mais le géant du streaming finalise aussi la deuxième saison, laquelle devrait arriver dans le courant de l’année prochaine.

Star Trek: Prodigy se trouve une nouvelle maison sur Netflix

L’annulation initiale fut une surprise, dans la mesure où Paramount avait déjà donné son feu vert à une deuxième saison et que ces épisodes étaient pratiquement terminés. Ensuite, pour on ne sait trop quelle raison, le studio a décidé de supprimer tous les anciens épisodes de sa plateforme. On pourrait comprendre pareil destin pour une licence moins connue, comme la cependant très sous-estimée Infinity Train, mais il s’agit de Star Trek. Les trekkers ont mené avec succès nombre de campagnes pour donner vie à des séries originales depuis la fin de la série originale en 1969. Ce sont les mêmes fans, après tout, qui ont aidé à concrétiser Star Trek: The Animated Series et Star Trek: The Motion Picture.

Alors, ils sont retournés au travail, augmentant encore l’engagement des fans, et ce, sur divers sites. Les créateurs de Prodigy ont longtemps laissé planer l’espoir pour une nouvelle plateforme et il semblerait que les choses soient enfin posées.

La saison deux s’annonce très prometteuse

Star Trek: Prodigy suit un groupe d’adolescents extraterrestres après sa découverte d’un vaisseau spatiale. C’est très réussi et c’est un parfait point d’entrée pour les parents qui voudraient initier leurs enfants à Star Trek. Cette série est aussi une pseudo-suite à Star Trek: Voyager, avec Kate Mulgrew qui reprend son rôle de Capitaine Janeway et Robert Beltran qui apparaît dans la peau de Chakotay, entre autres guests. La saison deux semble s’intégrer encore davantage avec Voyager, si les leaks sont avérés.



Il est en tous les cas étrange que cette série soit désormais sur Netflix, dans la mesure où le slogan de Paramount reste The Home of Star Trek. Ceci étant dit, il y a une réelle effervescence ces dernières semaines chez les streamers. Disney+ a signé un accord avec Roku, conférant à la plateforme les droits de diffusions d’une adaptation de Les Chroniques de Spiderwick. En ce qui concerne l’animation Star Trek, Paramount+ reste la maison de la licence, avec la quatrième saison de Star Trek: Lower Decks.