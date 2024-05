Ces personnages que The Witcher doit présenter avant la fin de la saison 5

La série télévisée The Witcher de Netflix se conclura officiellement avec sa cinquième saison, laissant encore des personnages importants à introduire lors des deux dernières saisons.

Tl;dr Netflix va conclure la série The Witcher avec la saison 5.

Des personnages clés sont encore à introduire dans les deux dernières saisons.

Des réécritures importantes seront nécessaires pour adapter l’histoire en cinq saisons.

The Witcher est disponible en streaming exclusivement sur Netflix.

La fin de The Witcher en série télévisée

La série phare de Netflix, The Witcher, va mettre fin à son épique saga avec une cinquième saison. Cette décision laisse les créateurs de la série télévisée avec le défi de taille à relever : introduire plusieurs personnages essentiels dans les deux dernières saisons pour rendre justice au matériel source, la série de romans d’Andrzej Sapkowski.

L’adaptation des romans

The Witcher suit l’histoire du sorceleur Geralt de Riv et de sa protégée, la princesse Cirilla de Cintra. La quatrième saison de la série est censée adapter Baptism of Fire, le troisième roman de la saga principale de Andrzej Sapkowski, laissant la dernière saison pour adapter les deux derniers romans. Cependant, avec la décision de Netflix de raccourcir la série à cinq saisons, des réécritures significatives seront nécessaires.

Préservation de l’exactitude du livre

Il est impératif que le casting de The Witcher reste aussi fidèle que possible au livre. Il y a dix personnages en particulier qui doivent être introduits avant la fin de la série pour faire honneur au matériel source. Cela inclut des personnages comme Angoulême, une ancienne membre du gang Nightingale, Anna Henrietta, la duchesse de Toussaint, Regis, un chirurgien-barbier au passé mystérieux, Leo Bonhart, un infâme chasseur de primes, Skellen, le conseiller à la cour d’Emhyr et espion de haut rang, ou encore Zoltan, le nain préféré des fans dans les livres et les jeux.

La nécessité d’une réécriture importante

Malgré le plan initial de sept saisons, Netflix a décidé de raccourcir la série à cinq saisons. Cette décision nécessite une réécriture importante pour adapter l’histoire en cinq saisons. Toutefois, il est important que le casting de The Witcher reste aussi fidèle que possible au livre.