Une légende des effets spéciaux de Star Wars revient pour Skeleton Crew

La franchise Star Wars s’apprête à recevoir un renfort de taille. En effet, Phil Tippett, l’un des artistes VFX légendaires de la trilogie originale, rejoint l’équipe de la prochaine série télévisée Skeleton Crew. Cette dernière, créée par Jon Watts, réalisateur de Spider-Man pour l’Univers Cinématographique Marvel, et son collaborateur régulier Christopher Ford, se présente comme une histoire de passage à l’âge adulte se déroulant dans l’univers Star Wars à l’époque de The Mandalorian.

Un mélange d’ancien et de nouveau pour Star Wars

Au cours d’une récente interview avec Collider, Jon Watts a évoqué la manière dont il a su mêler des effets numériques de pointe à des astuces cinématographiques classiques directement empruntées à la trilogie originale de Star Wars. Le réalisateur a non seulement révélé que Skeleton Crew utilise des peintures mates à l’ancienne, mais il a également expliqué que Phil Tippett a travaillé sur l’animation en stop-motion pour la série.

Des techniques modernes au service de l’ancien

La décision de Jon Watts de combiner ces outils de pointe avec des techniques plus anciennes pourrait offrir aux spectateurs le meilleur des deux mondes, en proposant des visuels impressionnants renforcés par l’art et les efforts détaillés nécessaires à la réalisation de peintures mates et de créatures en stop-motion à l’ancienne. Depuis sa création, la franchise Star Wars est connue pour être à la pointe de la technologie des effets visuels.