Martin : le drame en coulisse qui a mis fin à la sitcom

La sitcom éponyme de Martin Lawrence, "Martin", a fait de lui une star. Cependant, suite à des conflits internes, le succès de l'émission a été de courte durée, s'arrêtant après seulement cinq saisons.

La série télévisée Martin, portée par Martin Lawrence, a fait de lui une véritable star. Cette sitcom faisait partie des grands succès de la télévision des années 90 mettant en scène des acteurs noirs, à l’instar du Prince de Bel-Air et de Living Single. Martin a ainsi permis à Lawrence de se faire un nom avant de briller dans des films à succès comme Bad Boys.

Un autre visage marquant de la série Martin est celui de Tisha Campbell, qui incarnait Gina, la petite amie de Martin. Leur relation à la fois charmante et stressante était un des piliers de la série. Cependant, des tensions en coulisses entre les deux acteurs ont fini par causer le départ de Campbell et l’annulation de la série après seulement cinq saisons. Campbell avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Lawrence, ce qui a conduit à son absence durant une grande partie de la dernière saison.

Martin Lawrence a finalement nié les accusations de Campbell dans une interview accordée à GQ en 2020. Il a affirmé que rien de tout cela n’était vrai et a même déclaré qu’il avait décidé de quitter la série à cause de la controverse avec Campbell, pour qui il n’éprouve que de l’amour. Le casting de Martin s’est ensuite réuni lors des 75ème Emmy Awards en 2024, signe d’une réconciliation entre les acteurs.

Martin Lawrence a continué sa carrière dans le cinéma, notamment avec le tournage de Bad Boys 4. Malgré un incident impliquant Will Smith aux Oscars 2022 qui a retardé le projet, le film a finalement été tourné et est sorti en salles le 7 juin 2024.

On en pense quoi ?

Les conflits en coulisses peuvent avoir un impact dévastateur sur une série à succès, comme ce fut le cas pour Martin. Toutefois, le parcours de Martin Lawrence montre qu’il est possible de surmonter ces obstacles et de continuer à connaître le succès, tant que l’on est prêt à affronter ses erreurs et à chercher la réconciliation.