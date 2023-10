Loki saison 2 débarque sur Disney+ : qu’en pensent les critiques ?

La deuxième saison de Loki, poursuivant les aventures du frère de Thor, sort le 5 octobre. Les critiques ont déjà visionné les quatre premiers épisodes et leurs avis sont partagés. Alors, cette suite, triomphe ou déception ?

Tl;dr La saison 2 de Loki sort le 5 octobre, avec les 4 premiers épisodes déjà visionnés par la presse.

L’histoire suit Loki et son équipe naviguant dans le multivers après la bataille du Tribunal des Variations Anachroniques.

Les avis de la presse sont divisés, certains le trouvent très réussi tandis que d’autres le trouvent raté.

Les notes de la presse varient également, allant de 2/5 à 4/5.

Loki saison 2 : Une suite qui fait parler d’elle

Le 5 octobre prochain, les fans de Loki, le frère de Thor, découvriront avec curiosité la deuxième saison de sa série éponyme. D’ores et déjà, la presse a eu l’opportunité de visionner les quatre premiers épisodes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les retours sont plus que mitigés.

Un voyage dans le multivers

Dans cette suite, Loki reprend du service juste après la tumultueuse bataille de l’âme du Tribunal des Variations Anachroniques. Accompagné de Mobius, Hunter B-15 et d’une équipe hétéroclite d’anciens et de nouveaux personnages, Loki s’aventure à travers le multivers. Leur quête ? Retrouver Sylvie, le juge Renslayer et Miss Minutes, et découvrir la vraie signification du libre arbitre.

Une série qui divise

S’il est un point sur lequel tous s’accordent, c’est que cette deuxième saison ne laisse personne indifférent. Pour certains, comme Inverse, la série est un véritable succès malgré quelques erreurs minimes. “Elle a posé des bases si solides qu’il est impossible de ne pas être optimiste.” déclare le média. Pour d’autres, comme la rédaction d’Independant UK, la série serait en perte de vitesse, se rapprochant trop de l’univers standard du Marvel Cinematic Universe, perdant ainsi son originalité et son charme.

Notons également la critique de IGN sur le départ de la réalisatrice Kate Herron de la série : “L’absence de la réalisatrice Kate Herron a supprimé le côté rusé de la série selon laquelle tout est possible, transformant effectivement la saison 2 – et de manière choquante, Loki lui-même – en un rouage obéissant et inintéressant du MCU.”

Des notes en demi-teinte

Côté notes, il est clair que tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde. Si Empire Magazine donne un généreux 4/5, IGN et Independant UK sont plus réservés avec des notes respectives de 2.5/5 et 2/5.

Malgré ces avis partagés, une chose est sûre : Loki saison 2 ne manquera pas de faire parler d’elle à sa sortie.