Loki : le multivers sera au coeur de la deuxième saison

Le dieu de la malice se prépare à découvrir ce qu'implique le libre arbitre et de profiter d'un destin glorieux dans la deuxième saison de la série télévisée Loki.

Prévue pour le 6 octobre prochain sur la plateforme de streaming Disney+, la deuxième saison de la série télévisée Loki verra Loki travailler avec Mobius “Moby” M. Mobius, Hunter B-15, et d’autres membres de la Time Variance Authority (TVA) pour parcourir le multivers afin de trouver Sylvie, Ravonna Renslayer, et Miss Minutes. Produite par Marvel Studios, avec Eric Martin en tant que scénariste principal et Justin Benson et Aaron Moorhead à la tête de l’équipe de réalisation, celle-ci fait partie du Marvel Cinematic Universe.

Tom Hiddleston va reprendre son rôle de Loki aux côtés de Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Eugene Cordero, Tara Strong (Miss Minutes), Neil Ellice, Jonathan Majors, Owen Wilson (Mobius), Rafael Casal, Kate Dickie, Liz Carr et Ke Huy Quan.

Retour sur la fin de la première saison de Loki

Renslayer part en mission pour trouver le “libre arbitre” après que Miss Minutes lui ait donné des informations du créateur de la TVA, “Celui qui reste”. B-15 prouve aux soldats de la TVA qu’ils sont des variantes en leur montrant une variante de Renslayer qui est directrice adjointe d’une école. Pendant ce temps, dans la Citadelle de la Fin des Temps, Celui qui reste raconte à Loki et Sylvie qu’il a mis fin à une guerre multiverselle entre ses variantes en utilisant Alioth pour détruire les lignes temporelles alternatives et qu’il a créé la TVA pour maintenir la paix. Lassé, il leur propose un choix : le tuer et risquer une nouvelle guerre multiverselle ou le remplacer pour superviser la TVA et une ligne temporelle singulière. Sylvie veut le tuer, mais Loki la supplie d’arrêter. Ils s’embrassent, mais Sylvie renvoie Loki au siège de la TVA. Elle finit par tuer Celui qui reste, déclenchant un multivers avec des lignes temporelles alternatives que la TVA ne peut pas élaguer. Au siège de la TVA, Loki prévient Mobius et B-15 des variantes de Celui qui reste, mais ils ne le reconnaissent pas et Loki voit qu’une statue de l’une des variantes a remplacé les statues des Gardiens du Temps.