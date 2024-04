Shōgun : pas de saison 2, mais des suites potentielles à l’horizon

Bien que la deuxième saison de la série télévisée Shōgun semble improbable car elle est basée sur un seul roman de James Clavell, plusieurs autres de ses livres pourraient également être adaptés à la télévision.

Tl;dr Une suite à la série télévisée Shōgun semble improbable.

Plusieurs autres livres de l’auteur James Clavell pourraient cependant être adaptés.

La série de romans de James Clavell, Asian Saga, se concentre sur des histoires avec des européens en Asie.

Le roman Gai-Jin serait un bon choix pour une suite à Shōgun.

L’avenir incertain de la série télévisée Shōgun

Malgré le succès de la série télévisée Shōgun, une deuxième saison semble improbable. La série est basée sur le roman du même nom de James Clavell et devrait se conclure après dix épisodes exceptionnels. Le neuvième épisode a vu un autre allié de Lord Toranaga faire un sacrifice choquant pour avancer son plan de devenir le nouveau shogun, qui culminera dans le dixième épisode.

L’univers littéraire de James Clavell

Bien que Shōgun soit probablement le roman le plus célèbre de James Clavell, cet auteur renommé a écrit d’autres livres qui se déroulent dans le même univers. Connu sous le nom d’Asian Saga, Shōgun est le premier récit d’une série de six romans écrits par James Clavell entre 1962 et 1993. Les romans se concentrent tous de manière similaire sur des histoires d’Européens en Asie, comme John Blackthorne dans Shōgun.

Des alternatives pour une suite à Shōgun

Étant donné qu’il est très peu probable qu’une deuxième saison de Shōgun soit produite, Hulu et FX pourraient explorer d’autres œuvres originales de la Saga asiatique de Clavell pour adaptation. Les autres romans de la Saga asiatique de Clavell incluent King Rat (1962), Tai-Pan (1966), Noble House (1981), Whirlwind (1986) et Gai-Jin (1993).

Une suite potentielle : Gai-Jin

Parmi tous les romans de Clavell dans sa Saga asiatique, Gai-Jin serait le meilleur à adapter après Shōgun. Gai-Jin est le seul autre livre de la Saga asiatique de Clavell qui se déroule au Japon et suit un descendant de Lord Toranaga. Bien qu’il ne soit pas une suite directe de Shōgun, le fait qu’il suive un descendant de Toranaga et qu’il se déroule quelques décennies avant la fin de la période Edo, rend Gai-Jin le meilleur choix pour Hulu et FX pour prolonger le succès de Shōgun.