La saison 2 de Shōgun sera difficile à réaliser (si elle voit le jour)

La série télévisée Shōgun ne devrait pas être renouvelée pour une deuxième saison même si les idées ne manquent pas pour développer le lore.

Tl;dr La saison 2 de Shōgun semble incertaine selon l’équipe de production.

Les problèmes de production et les contraintes ont pesé sur le tournage de la première saison.

Le récit pourrait se baser sur d’autres événements historiques pour les prochaines saisons.

La série Shōgun de FX pourrait devenir une anthologie basée sur les autres livres de James Clavell.

Une saison 2 pour Shōgun : un pari incertain

La nouvelle adaptation de FX du roman historique de James Clavell, Shōgun, a reçu des critiques élogieuses. Pourtant, l’équipe de production est réticente à l’idée d’une deuxième saison. La complexité du tournage et les nombreuses réécritures ont rendu la réalisation de la première saison difficile.

Une production semée d’embûches

Dans une interview accordée à Variety, l’équipe de production de Shōgun a évoqué les défis rencontrés. Malgré des commentaires positifs et des comparaisons avec Game of Thrones, l’avenir de la série reste incertain. Gina Balian, producteur exécutive de FX, et Justin Marks, co-créateur et showrunner de la série Shōgun, ont souligné que de nombreux facteurs devraient être alignés pour envisager une suite. Anna Sawai, l’actrice de Lady Mariko, a suggéré que la série pourrait être plus efficace en restant courte.

Un avenir incertain pour Shōgun

Diffusée en streaming sur Hulu et Disney+, la première saison de Shōgun couvre l’intégralité du livre original de James Clavell. Une deuxième saison devrait donc se passer de matériel source. Cependant, l’histoire de Lord Yoshii Toranaga, riche en intrigues politiques du 17ème siècle, offre encore de nombreuses possibilités d’exploration.

De nouvelles perspectives pour la série

D’autres options existent pour une éventuelle saison 2. FX pourrait s’inspirer d’autres histoires historiques ou transformer Shōgun en une série d’anthologie. En effet, James Clavell a écrit d’autres livres dans sa saga asiatique, qui pourraient servir de base à de nouvelles saisons. Cette approche pourrait permettre à Shōgun de conserver son succès critique.