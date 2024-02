Comment Shōgun reste fidèle au Japon des années 1600 : explications de l’acteur Toranaga

Hiroyuki Sanada, acteur principal de Shōgun, explique comment la dernière fresque historique de Hulu et FX a cherché à recréer un cadre japonais authentique des années 1600 pour la série. Comment ont-ils réussi ce pari audacieux ?

Tl;dr Shōgun de Hulu et FX vise un rendu authentique du Japon du 17ème siècle.

Hiroyuki Sanada joue le rôle du puissant daimyo Lord Yoshii Toranaga.

La production s’appuie sur une équipe japonaise expérimentée en drames historiques.

La série cherche à surpasser son adaptation précédente des années 1980.

Shōgun : un voyage dans le Japon du 17ᵉ siècle

La nouvelle série historique de Hulu et FX, Shōgun, plonge le spectateur dans le Japon du 1600 avec une précision et une authenticité impressionnantes. Hiroyuki Sanada, qui incarne le rôle de Lord Yoshii Toranaga, un daimyo en pleine ascension vers le pouvoir, partage l’ambition de la production de reproduire le cadre historique avec la plus grande fidélité possible.

Une approche respectueuse de l’histoire

Sanada, également producteur de la série, a confié lors d’une interview avec Salon.com que le projet n’a pas été “occidentalisé” ou modernisé. En effet, l’objectif était de rester fidèle à la réalité du Japon de 1600. Pour cela, la production a fait appel à une équipe japonaise ayant une expérience conséquente dans la réalisation de drames historiques.

Nous avons une équipe de professionnels, ce qui nous a beaucoup aidés. Les costumes, les accessoires, les gestes… tout devait être authentique.

Surpasser les erreurs du passé

La série Shōgun est basée sur le roman éponyme de James Clavell, paru en 1975. Une précédente adaptation du roman avait été réalisée en 1980, mais n’avait pas été bien reçue au Japon. Sanada et son équipe sont donc déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé et à produire une version qui puisse surpasser son prédécesseur des années 1980.

Un regard neuf sur le Japon

Malgré les comparaisons avec la série à succès Game of Thrones, Shōgun se distingue par son souci du détail et son engagement à éviter une représentation occidentalisée et superficielle du Japon. Cette série historique promet d’éveiller chez les spectateurs une nouvelle fascination pour le Japon.