Shōgun : un Game of Thrones dans le Japon féodal

La confrontation entre deux hommes ambitieux issus de mondes différents en présence d'une mystérieuse femme samouraï.

Créée par Rachel Kondo et Justin Marks (showrunner et producteur exécutif) pour FX, Shōgun est une adaptation originale du best-seller de James Clavell. Située au Japon en l’an 1600, à l’aube d’une guerre civile qui a marqué le siècle, la série télévisée de 10 épisodes suit le seigneur Yoshii Toranaga qui lutte pour sa vie alors que ses ennemis du Conseil des Régents s’unissent contre lui. Lorsqu’un mystérieux navire européen est retrouvé échoué dans un village de pêcheurs voisin, son pilote anglais, John Blackthorne, arrive avec des secrets qui pourraient aider Toranaga à faire pencher la balance du pouvoir et dévaster la formidable influence des ennemis de Blackthorne – les prêtres jésuites et les marchands portugais. Les destins de Toranaga et de Blackthorne deviennent inextricablement liés à leur traductrice, Toda Mariko, une mystérieuse femme de la noblesse chrétienne, dernière d’une lignée en disgrâce. Tout en servant son seigneur au milieu de ce paysage politique délicat, Mariko doit concilier sa nouvelle compagnie avec Blackthorne, son engagement envers la foi qui l’a sauvée et son devoir envers son défunt père.

Un trailer pour Shōgun

Shōgun sera exclusivement diffusée en février 2024 sur la plateforme de streaming Disney+. Le casting est composé de Cosmo Jarvis (John Blackthorne), Hiroyuki Sanada (Yoshi Toranaga), Anna Sawai (Toda Mariko), Tadanobu Asano (Kashigi Yabu), Fumi Nikaido (Ochiba No Kata/Lady Ochiba), Tokuma Nishioka (Toda Hiromatsu), Takehiro Hira (Ishido Kazunari), Ako Dachs(Daiyoin Lady Iyo), Shinnosuke Abe (Toda Buntaro), Yasunari Takeshima (Mura), Hiroto Kanai (Kashigi Omi), Toshi Toda (Sugiyama), Hiro Kanagawa (Igurashi), Junichi Tajiri (Uejiro), Néstor Carbonell (Vasco Rodrigues), Yuki Kura (Yoshi Nagakado), Tommy Bastow (Martin Alvito), Moeka Hoshi (Usami Fuji), Yoriko Dōguchi (Kiri No Kata), Yuka Kouri (Kiku), Yuki Kedoin (Takemaru) et Mako Fujimoto (Shizu No Kata).

Produit par FX Productions, Shōgun est également soutenu par Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca et Kondo en tant que producteurs exécutifs, et Hiroyuki Sanada assure le rôle de producteur.