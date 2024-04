Doctor Who Saison 15 : Ncuti Gatwa aura deux compagnons malgré les rumeurs précédentes

La quinzième saison de Doctor Who s'annonce riche en nouveaux visages. Ncuti Gatwa, incarnant le quinzième Docteur, et Millie Gibson, interprétant Ruby Sunday, accueilleront Varada Sethu au sein de leur équipe. Quelle surprise nous réserve cette nouvelle recrue ?

Une nouvelle recrue pour la saison 15 de Doctor Who

L’équipe TARDIS de la saison 15 de Doctor Who s’agrandit avec l’arrivée de Varada Sethu. Elle rejoint Ncuti Gatwa, le Quinzième Docteur, et Millie Gibson, alias Ruby Sunday. Gatwa a repris les clés du TARDIS lors du troisième épisode spécial du 60ème anniversaire en 2023, “The Giggle”, avant de rencontrer Ruby dans l’épisode spécial suivant, “The Church on Ruby Road”.

Une annonce qui apaise les inquiétudes

Malgré les rumeurs de départ de Gibson, il est confirmé que l’équipage s’agrandira avec Sethu dans la saison 15 de Doctor Who. C’est une bouffée d’air frais pour les fans, impatients de voir ce que la nouvelle équipe du TARDIS a à offrir.

Des réactions enthousiastes

Varada Sethu s’est exprimée avec enthousiasme sur son intégration dans l’équipe : “Je me sens comme la personne la plus chanceuse du monde. C’est un honneur de faire partie de l’univers de Doctor Who, et je suis si reconnaissante à toute la famille Doctor Who – car c’est ce qu’ils sont – de m’accueillir à bras ouverts et de me faire sentir comme chez moi. Je ne pourrais pas demander une meilleure équipe que Ncuti et Millie pour partir à l’aventure, c’est tellement amusant !”. De son côté, Russell T Davies, le showrunner, se réjouit de cette collaboration : “J’ai d’abord travaillé avec Varada sur une production de la BBC de A Midsummer Night’s Dream, et c’est un plaisir de l’accueillir à bord du TARDIS. En ce moment même, dans le studio, nous avons Ncuti, Millie et Varada qui se battent côte à côte – nous avons besoin de tous les trois, car l’enjeu est plus élevé que jamais !”.

Quel avenir pour la série ?

La nouvelle distribution apaise les inquiétudes sur l’avenir de la série. Les fans attendent avec impatience de voir Sethu aux côtés du Quinzième Docteur et de Ruby. Les spéculations vont bon train sur la manière dont le nouveau personnage va croiser la route du Docteur. La première saison de Gatwa en tant que Docteur, qui sera un point de départ pour les nouveaux venus, promet d’apporter un vent de fraîcheur à la série.