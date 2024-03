Nos inquiétudes sur la Saison 14 de Doctor Who

La prochaine saison de Doctor Who, la 14ème, a été confirmée pour une diffusion en mai 2024. Cependant, la perspective de ces nouveaux épisodes suscite quelques inquiétudes. Qu'est-ce qui pourrait donc préoccuper les fans de la série ?

La saison 14 de la série culte britannique “Doctor Who” est attendue avec impatience par les fans du monde entier. Cependant, cette anticipation est également teintée d’inquiétudes.

La saison 14 de “Doctor Who” marquera la première saison complète de Ncuti Gatwa en tant que dernière incarnation du Docteur. Il sera accompagné de Millie Gibson qui incarnera la nouvelle compagne du Docteur, Ruby Sunday. La distribution de la saison 14 de “Doctor Who” comprend également quelques visages familiers, tels que Mel Bush (Bonnie Langford) et Kate Stewart (Jemma Redgrave).

Cependant, le plan de lancement de la saison 14 a créé une certaine controverse. En effet, cette saison sera disponible en streaming sur Disney+ dans le monde entier le 10 mai, soit un jour avant la date de sortie britannique du 11 mai. C’est une première pour la série, qui a toujours été diffusée en premier au Royaume-Uni ou au moins simultanément dans le monde entier.

La saison 14 introduit également le concept de bi-régénération dans “Doctor Who”. Ce processus, qui implique que le Docteur de David Tennant se divise en un nouveau corps tout en conservant le sien, a profondément modifié la série. Cependant, cette bi-régénération soulève de nombreuses questions que Russell T. Davies, le showrunner, devra répondre dans la prochaine saison.

On en pense quoi ?

Avec le retour de Russell T. Davies aux commandes et l’introduction de nouveaux acteurs, la saison 14 de “Doctor Who” s’annonce prometteuse. Cependant, le changement de plan de sortie et l’introduction du concept de bi-régénération pourraient désorienter certains fans. Il sera intéressant de voir comment ces changements seront accueillis et comment ils influenceront l’avenir de la série.