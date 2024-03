Pourquoi la saison 14 de Doctor Who rend la série à nouveau passionnante

Le retour de Doctor Who apporte son lot de nouveautés, rendant la dernière saison particulièrement excitante dans l'histoire extensive de la série. Quels bouleversements peut-on attendre de cette nouvelle saison ?

Tl;dr Doctor Who revient avec une nouvelle saison pleine de changements.

Le budget de la série a augmenté grâce à l’intervention de Disney.

Ncuti Gatwa est le nouveau Docteur, apportant son propre style à la série.

La série fait un pas vers plus d’inclusivité et de diversité.

Le retour de Doctor Who

La série britannique de science-fiction, Doctor Who, est de retour, et ce retour est marqué par de nombreux changements qui font de cette saison l’un des moments les plus excitants de l’histoire de la série. Après des années de déclin, la saison 14, ou la nouvelle saison 1, redonne un souffle nouveau à la série.

Depuis le début de sa diffusion en 1963, la série a connu des centaines de modifications, allant de la durée des épisodes à des éléments plus essentiels comme le casting et les personnages. Ces modifications ont assuré la longévité de Doctor Who et sa capacité à se renouveler.

Un budget plus important

Depuis ses débuts, Doctor Who a été produit et diffusé exclusivement par la BBC. Cependant, avec l’expansion de la base de fans à travers le monde, des entreprises mondiales comme Disney ont payé pour obtenir les droits de distribution mondiaux de la série. Cela signifie que le budget par épisode a également augmenté, permettant aux créateurs de réaliser des idées plus ambitieuses et des effets spéciaux améliorés.

Un nouveau Docteur

L’un des meilleurs éléments de la série est le renouvellement du personnage principal toutes les quelques saisons. Dans l’ère moderne de Doctor Who, plusieurs nouvelles versions du Docteur ont été introduites, et c’est maintenant Ncuti Gatwa qui prend le relais en tant que quinzième Docteur. Ncuti, avec son sens du style unique et son charme irrésistible, incarne déjà parfaitement le Docteur.

Un pas vers plus d’inclusivité

Bien que Doctor Who ait toujours revendiqué et promu le changement, le spectacle a parcouru un long chemin en six décennies. La série continue de pousser pour plus de diversité et de représentation. Des efforts conscients ont été faits pour rectifier certains éléments dans la série moderne, présentant plus de diversité et d’inclusion.