Retour confirmé de l’ancien showrunner de Doctor Who dans un prochain épisode avec Ncuti Gatwa

L'ancien showrunner de Doctor Who, Steven Moffat, revient sur la série en écrivant un épisode pour la première saison d'aventures de Ncuti Gatwa. Quelle surprise nous réserve-t-il ?

Tl;dr Steven Moffat revient comme scénariste pour Doctor Who.

Il rédigera un épisode de la première saison de Ncuti Gatwa.

Quatre scénaristes confirmés contribueront à la saison 14.

La saison 14 de Doctor Who sera diffusée à partir du 10 mai.

Steven Moffat fait son grand retour à Doctor Who

Le célèbre scénariste Steven Moffat, connu pour son travail sur Doctor Who, réintègre l’équipe de la série. Il participera à l’écriture d’un épisode de la première saison des aventures du Docteur interprété par Ncuti Gatwa. Steven Moffat n’est pas un inconnu pour les fans de la série. En effet, il a longtemps contribué à la série durant ses “années sauvages”, avant de rejoindre l’équipe de Russell T Davies pour le renouveau de la série en 2005. Il a ainsi écrit plusieurs aventures pour les Docteurs incarnés par Christopher Eccleston et David Tennant.

Un retour attendu et des nouvelles recrues

Pour la quatorzième saison de Doctor Who qui approche à grands pas, Doctor Who TV a annoncé une surprenante addition créative. En effet, Julie-Anne Robinson réalisera un épisode, tandis que Moffat, après s’être excusé pour ses précédentes fausses pistes, a confirmé son retour. Il a également exprimé son impatience de participer à cette nouvelle ère. Quatre scénaristes confirmés contribueront à la mise en œuvre du plan de Davies pour cette nouvelle période. Outre Davies et Moffat, la saison 14 accueillera les nouvelles venues Kate Herron et Briony Redman, connue pour son travail sur Loki et Sex Education.

Une nouvelle approche pour Moffat

Il se pourrait que le retour de Steven Moffat à Doctor Who lui permette d’adopter une toute nouvelle approche. Après avoir quitté la série il y a sept ans, Moffat est de retour. Sa contribution pourrait fournir à la série un récit parfait qui saisit l’essence du Seigneur du Temps pour une nouvelle génération.

