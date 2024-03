La stratégie de diffusion mondiale de Disney+ désavantage les fans britanniques de Doctor Who

L'argent de Disney a plus de poids que le besoin de sommeil des Britanniques.

Tl;dr La nouvelle série de Doctor Who sera disponible sur iPlayer et Disney+.

Les premiers épisodes seront diffusés le 11 mai au Royaume-Uni.

La série sera visible aux États-Unis le 10 mai.

Le créneau horaire de diffusion a été modifié pour prévenir le piratage.

Doctor Who : Une nouvelle ère pour la série iconique

La tant attendue nouvelle série de Doctor Who débutera bientôt, apportant des changements importants à sa traditionnelle programmation. En effet, cette saison sera disponible sur iPlayer et à l’échelle internationale sur Disney+ dès minuit au Royaume-Uni.

Première mondiale le 11 mai

Les deux premiers épisodes, d’une durée d’une heure chacun, seront diffusés le 11 mai et seront ensuite diffusés sur BBC One plus tard dans la journée en prime time. “Ceux qui savent comment fonctionnent les fuseaux horaires auront déjà deviné que Doctor Who sera désormais disponible aux États-Unis le 10 mai à 19h ET et 16h PT.”

Ajustements de diffusion pour contrer le piratage

L’un des inconvénients de vivre au Royaume-Uni est le décalage dans la diffusion des séries télévisées par rapport aux États-Unis. Les émissions populaires comme “Lost” étaient souvent révélées sur Internet bien avant leur diffusion légale au Royaume-Uni. Pour freiner le piratage effréné, des émissions comme “Game of Thrones” et “Succession” étaient diffusées à des heures inhabituelles, comme 2h ou 3h du matin.

Un changement qui suscite des inquiétudes

Il est donc troublant d’apprendre que Doctor Who, l’un des joyaux de la télévision britannique, subira désormais le même traitement. Certains téléspectateurs expriment leur frustration, sachant que la majeure partie du financement de la série provient des droits de licence payés par la majorité des propriétaires de télévision au Royaume-Uni. Le choix de ne pas lier la diffusion mondiale à celle du Royaume-Uni semble d’autant plus déroutant.