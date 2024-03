Cet acteur de Shadow & Bone rejoint le casting de la saison 14 de Doctor Who dans un rôle mystère

Ncuti Gatwa, la nouvelle tête d'affiche de la saison 14 de Doctor Who, est aussi une des stars de la série Shadow and Bone sur Netflix. Quel rôle pensez-vous qu'il jouera dans Doctor Who ?

Tl;dr Ncuti Gatwa rejoint Doctor Who en tant que le 15e Docteur.

Genesis Lynea, de Shadow & Bone, rejoint également la distribution.

La saison 14 de Doctor Who sera diffusée en mai sur Disney+ et la BBC.

Plusieurs nouveaux et anciens acteurs rejoignent également la distribution.

Une nouvelle ère pour Doctor Who

Avec l’annonce du premier rôle de Ncuti Gatwa dans la série Doctor Who, la saison 14 s’annonce comme le début d’une nouvelle ère. Gatwa, connu pour son rôle dans Shadow & Bone, incarnera le quinzième Docteur de la série, succédant ainsi à une longue lignée d’acteurs talentueux. Aux côtés de Gatwa, Millie Gibson jouera le rôle de Ruby Sunday, la nouvelle compagne du Docteur, dans une saison de huit épisodes prévue pour le printemps.

Un casting étoffé

En plus de Gatwa, la distribution de la saison 14 se voit agrémentée de nouveaux noms. Genesis Lynea, également connue pour son rôle dans Shadow & Bone, rejoint la série dans un rôle mystérieux. Le showrunner Russell T Davies a fait l’éloge de son travail antérieur, laissant présager un rôle différent de ceux qu’elle a précédemment interprétés. Lynea partagera l’affiche avec Gwïon Morris Jones, connu pour son rôle dans The Winter King.

Des retours attendus et des surprises à venir

La distribution de la saison 14 de Doctor Who comprend également des visages familiers. Parmi les retours annoncés, on note ceux de Jemma Redgrave et Ruth Madeley, ainsi que de Bonnie Langford et Yasmin Finney. Le casting accueillera également des acteurs tels que Indira Varma, Jonathan Groff, Aneurin Barnard et Lenny Rush dans des rôles inédits. Anita Dobson reprendra son rôle mystérieux de Mme Flood, un personnage au courant de l’existence du TARDIS et qui guide Ruby.

Qu’attendre de la saison 15 ?

Bien que le tournage de la saison 15 soit déjà en cours, les fans attendent avec impatience les épisodes de 2024. La saison 14, qui sera diffusée en mai sur Disney+ pour les audiences internationales et sur BBC One et BBC iPlayer pour les téléspectateurs britanniques, promet de nombreuses surprises et de nouvelles aventures pour le Docteur et Ruby.