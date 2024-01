The War Between The Land and Sea : tout savoir sur le spin-off de Doctor Who

L'univers de Doctor Who va s'agrandir avec The War Between The Land and Sea, un spin-off qui se focalisera sur les redoutables Sea Devils, plus connus sous le nom de Démons des mers.

Tl;dr Plusieurs séries dérivées pour Doctor Who sont en préparation.

The War Between the Land and the Sea est le premier spin-off confirmé.

Les Sea Devils, anciens ennemis du Doctor, seront au cœur de l’intrigue.

Russell T. Davies, vétéran de Doctor Who, est le scénariste de The War Between The Land and Sea.

L’univers de Doctor Who se développe

L’ère Disney de Doctor Who ne fait que commencer, mais la franchise s’étend déjà avec des séries dérivées comme The War Between the Land and the Sea. Ce phénomène de science-fiction, qui dure depuis six décennies, suit un Seigneur du Temps extraterrestre qui voyage à travers l’espace et le temps dans son TARDIS, affrontant aliens, monstres et diverses autres menaces intergalactiques. Après l’arrivée de Ncuti Gatwa en tant que Doctor fin 2023, la série principale n’est que le début de cette nouvelle ère de Doctor Who.

Le spin-off de Doctor Who : The War Between The Land and Sea

Contrairement à d’autres projets qui font l’objet de spéculations avant d’être finalement confirmés, les fans ont découvert The War Between the Land and the Sea presque dès le début de son développement. Lancée au début de l’année, cette série dérivée de Doctor Who a été annoncée sans cérémonie grâce à sa présence sur le site Productionlist.com de la FTIA. Selon cette dernière, le projet est en préproduction depuis le 26 décembre 2023.

Les Sea Devils au cœur de l’intrigue

Le spin-off The War Between The Land and Sea mettra en scène les Sea Devils, anciens ennemis du Doctor. Ces monstres marins ont fait leur première apparition dans l’épisode The Sea Devils en 1972, où ils s’associent avec le Master dans une tentative diabolique de reconquérir le monde de la surface après avoir passé des millénaires sous les vagues. Bien que leur plan ait été déjoué par Jo et le Troisième Docteur, il était clair que ces monstres reviendraient.