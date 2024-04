Pirates des Caraïbes : une historienne est impressionnée par la précision historique de la franchise

La scène de bataille dans Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl est saluée pour son authenticité historique par l'historienne spécialiste de la piraterie, Rebecca Simon.

Tl;dr Rebecca Simon apprécie la précision historique dans Pirates des Caraïbes.

Rebecca Simon analyse l’exactitude historique dans les films et séries de pirates.

Les femmes et la diversité de l’équipage sont représentées correctement selon Rebecca Simon.

Les scènes de bataille de la franchise sont appréciées pour leur réalisme.

Le réalisme historique dans Pirates des Caraïbes

Rebecca Simon, historienne spécialisée dans le piratage, a récemment témoigné de son admiration pour la précision historique observée dans une scène de bataille du film Pirates des Caraïbes: La Malédiction du Black Pearl. Ce film, produit par Disney en 2003, a connu un grand succès au box-office et a donné naissance à une franchise populaire et ses nombreuses suites. Si la série romantise la vie des pirates pour créer des aventures palpitantes, elle n’hésite pas à intégrer des éléments de l’histoire réelle lorsque cela sert l’intrigue et les personnages.

L’analyse de Rebecca Simon

Dans une vidéo pour Insider, Rebecca Simon examine l’exactitude des faits historiques dans divers films et séries télévisées mettant en scène des pirates. La scène de bataille qu’elle analyse se déroule lors du premier Pirates des Caraïbes, lorsque le capitaine Hector Barbossa poursuit Elizabeth Swann, Will Turner, le capitaine Jack Sparrow et son équipage, ainsi que le médaillon nécessaire pour lever la malédiction. Cette analyse concerne non seulement la manière dont la bataille est menée, mais aussi la diversité des individus impliqués dans le combat :

C’est un très bon exemple d’une scène de bataille de pirates très chaotique. En ce qui concerne l’utilisation de boulets de canon pour tirer sur un navire, c’était généralement un dernier recours que beaucoup de navires adoptaient, ou s’ils avaient vraiment l’intention de couler ce navire immédiatement, parce que les boulets de canon vont causer d’énormes dégâts très, très rapidement. Les canons sont donc utilisés lorsque vous voulez vraiment faire des affaires, tout comme dans cette scène. Vous voyez Keira Knightley et Anamaria, jouée par Zoe Saldana, et c’est assez précis. Il y avait des femmes sur les navires pirates. Nous ne savons pas combien, mais il est cool que Disney l’inclut, et ils font aussi un excellent travail avec l’équipage parce que, si vous regardez, l’équipage est extrêmement diversifié. Vous avez des personnes de couleur, vous avez des Britanniques, et c’est très précis par rapport à ce qu’un navire pirate typique serait pendant l’âge d’or de la piraterie.

Des scènes de batailles captivantes

Les scènes de bataille dans Pirates des Caraïbes sont toujours intenses et captivantes. Le mélange d’utilisation de boulets de canon et de combats rapprochés entre les équipages des deux navires crée un chaos trépidant qui donne vie à la séquence. Ces scènes sont un point fort constant tout au long de la franchise, rendues encore meilleures par la précision incorporée dans la bataille du Black Pearl et de l’Interceptor.