Disney relance une franchise de science-fiction abandonnée il y a 13 ans

En 2011, le géant du divertissement Disney avait adapté un livre de science-fiction populaire pour jeunes adultes, qui avait malheureusement échoué. Cependant, la franchise se voit aujourd'hui offrir une seconde chance pour atteindre son plein potentiel.

Tl;dr Disney prévoit de redonner une chance à la saga I Am Number Four.

Le film original de 2011 n’a pas connu le succès escompté.

Le reboot est en cours, avec Alfred Gough et Miles Millar en tant que scénaristes.

Le but est de corriger les erreurs passées et de capter l’intérêt du public.

Un nouveau départ pour I Am Number Four au cinéma

En 2011, Disney s’est lancé dans l’adaptation du livre de science-fiction à succès pour jeunes adultes, I Am Number Four de Jobie Hughes et James Frey (sous le pseudonyme de « Pittacus Lore »). Malheureusement, le film n’a pas atteint le succès escompté. Aujourd’hui, Disney souhaite redonner une chance à cette série pour qu’elle atteigne son plein potentiel.

Une première tentative décevante

À l’époque où l’adaptation de romans dystopiques et de science-fiction pour jeunes adultes était à son apogée, Disney a décidé d’adapter I Am Number Four. Le film avait le potentiel d’égaler le succès des livres, mais malheureusement, il a échoué. Avec un budget de plus de 50 millions de dollars, le film a engrangé 149,9 millions de dollars, un score loin d’être mirobolant par rapport à d’autres films du même genre. De plus, le film a été critiqué pour son manque d’originalité et son aspect oubliable.

Une seconde chance pour I Am Number Four

Récemment, il a été annoncé que I Am Number Four allait faire l’objet d’un reboot. Cette nouvelle est venue des auteurs de la série de livres. Selon une interview donnée à la Sci-Fi & Fantasy Gazette, James Frey a révélé que les scénaristes originaux du film de 2011, Alfred Gough et Miles Millar, reviennent pour le film reboot. Ces auteurs ont récemment travaillé sur le succès de Netflix, Wednesday. Le reboot de I Am Number Four est donc en bonne voie.

La recette du succès pour le reboot

Pour réussir, le reboot de I Am Number Four devra corriger les erreurs du premier film. Il devra se démarquer des autres films de son genre et tirer parti de ce qui rend cette histoire spéciale. Les fans doivent être surpris et intrigués par l’intrigue, même s’ils connaissent déjà l’histoire. D’autre part, le film devra également jouer sur la nostalgie. Il pourrait être bénéfique de rappeler aux spectateurs ce qu’ils ont aimé de la folie des romans pour jeunes adultes des années 2010. Si le film parvient à faire cela, alors I Am Number Four a une chance de connaître le succès qu’il a manqué en 2011.