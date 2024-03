Disney prouve que Star Wars sans les Jedi fonctionne

La franchise Star Wars ne se limite pas aux Jedi, comme l'a prouvé Disney qui a réussi à faire prospérer l'univers sans eux dans différentes séries.

Star Wars : au-delà des Jedi

Qui peut nier que les Jedi sont une composante majeure de Star Wars ? Pourtant, Disney a prouvé que la franchise peut prospérer sans eux. Le potentiel narratif de l’univers de Star Wars est sans limites, allant au-delà des luttes entre Jedi et Sith.

Des histoires réussies sans Jedi

Des rumeurs récentes suggèrent que des jeux Star Wars en développement ont été annulés parce qu’ils ne mettaient pas en scène de Jedi. Cela semble étrange, surtout lorsque des projets récents ont démontré que le contraire est vrai. En effet, des films comme Rogue One: A Star Wars Story ou Solo: A Star Wars Story, ainsi que des séries comme The Mandalorian et Andor ont connu un succès retentissant, malgré l’absence notable de Jedi.

Des personnages inoubliables sans la Force

Prenez par exemple, Rogue One. Ce film, le plus réussi de Disney dans la franchise Star Wars, n’inclut aucun Jedi. Pourtant, c’est le courage et la détermination des personnages ordinaires qui ont changé le destin de la galaxie. De même, The Mandalorian a mis en avant la culture des Mandaloriens, historiquement hostiles aux Jedi, tout en prouvant qu’il y avait plus à offrir dans l’univers Star Wars que la Force.

Plus que des Jedi

Si Star Wars veut continuer à réussir, il est temps de diversifier ses personnages. Les Jedi ont toujours été une part importante du succès de Star Wars, mais il est maintenant plus important que jamais de mettre d’autres personnages en lumière. Les contributions des Jedi ne sont qu’une petite partie de ce qui a conduit à la chute de l’Empire. Des personnages comme Cassian Andor, tout aussi importants, ont contribué à ébranler le pouvoir ultime de l’Empereur.