Pourquoi George Lucas a-t-il attaqué en justice la publicité de bière Star Wars la plus étrange de tous les temps ?

Un étrange spot publicitaire pour une bière, faisant référence aux rediffusions de Star Wars de 1977, a refait surface récemment sur internet. Ce lien avait autrefois poussé George Lucas à intenter un procès.

Tl;dr Une publicité de bière liée à Star Wars de 1977 refait surface.

La publicité a conduit George Lucas à intenter une action en justice.

La publicité était intégrée de manière ingénieuse dans le film.

Le procès a été réglé en faveur de Lucasfilm.

Un vestige publicitaire de l’ère Star Wars refait surface

Récemment, une publicité pour de la bière intégrée dans une rediffusion de Star Wars en 1977 a refait surface sur Internet. Cette publicité, qui a conduit le réalisateur américain George Lucas à intenter une action en justice, est un vestige curieux du lien entre la franchise de Lucasfilm et le monde de la publicité.

Quand Star Wars et la bière se rencontrent

La franchise Star Wars, l’une des plus grandes de l’histoire du cinéma, n’est pas étrangère aux annonces publicitaires liées. Ces publicités vont probablement se multiplier avec le retour prévu de la franchise au sommet du box-office. La tendance de s’associer à des marques se poursuivra également avec les prochaines séries télévisées Star Wars, à l’instar de ce qu’a fait Obi-Wan Kenobi avec le géant automobile Volkswagen.

Un placement publicitaire qui ne passe pas

Toutefois, une ancienne publicité diffusée lors des rediffusions de Un Nouvel Espoir a refait surface, postée par heyitswindy sur X (anciennement Twitter). La vidéo montre une rediffusion du film emblématique diffusé au Chili au début des années 2000, qui souligne une manière géniale, quoique bizarre, d’intégrer des pauses publicitaires dans le film. Pour ne pas interrompre le film Star Wars et nuire à l’expérience, la publicité est intégrée au film par un montage qui montre essentiellement Obi-Wan Kenobi qui sert une bière à Luke Skywalker, dans une pause publicitaire hilarante.

La réaction de George Lucas

Malgré la drôlerie de l’intégration de cette publicité dans le premier film Star Wars, George Lucas n’était manifestement pas fan de cette méthode de marketing ingénieuse. Après avoir pris connaissance de la publicité, Lucasfilm a entamé une bataille juridique après que son fondateur a déposé une plainte auprès du Conseil chilien d’auto-régulation et d’éthique publicitaire en réaction au montage, comme l’a rapporté BNN. Finalement, cette affaire a été réglée en faveur de Lucasfilm, et la publicité n’a plus jamais été diffusée au Chili.