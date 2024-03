L’avenir de Star Wars et son prochain film reposent sur une seule partie de la galaxie

Bien que l'univers de Star Wars ne cesse de s'élargir, les récents projets de Lucasfilm et Disney se sont concentrés sur une partie spécifique de la galaxie, ce qui pourrait indiquer la direction future de la franchise.

Tl;dr Des nouveaux films Star Wars seront centrés sur une petite partie de la galaxie.

Les séries récentes ont introduit de nouvelles planètes et développé des planètes précédemment sous-développées.

Les séries comme The Mandalorian et Ahsoka se concentrent sur un coin spécifique de la galaxie.

Cette partie de la galaxie semble être essentielle pour l’avenir de Star Wars.

Une galaxie qui ne cesse de s’étendre

Malgré l’immensité de l’espace, la galaxy de Star Wars semble vouloir se limiter à un petit coin de celle-ci pour ses prochaines productions. En effet, bien que Star Wars nous ait amené à de nombreuses planètes différentes, toutes avec leurs propres espèces, climats et terrains, la franchise semble vouloir se concentrer sur une petite partie de la galaxie.

Un focus sur des planètes spécifiques

Dans les productions récentes comme The Mandalorian, Star Wars: The Bad Batch et Ahsoka, de nouveaux mondes ont été introduits, et des planètes précédemment sous-développées ont été mises en avant. Des planètes comme Mandalore, Dathomir et Wayland ont toutes fait leur apparition au cours de la dernière année, suggérant une direction bien précise pour ces planètes dans l’univers Star Wars.

Une pièce maîtresse pour l’avenir

De plus, avec l’histoire riche déjà présente dans cette section de la galaxie, il semble inévitable que celle-ci joue un rôle vital à l’avenir. En effet, avec la production du film The Mandalorian & Grogu qui commencera plus tard cette année, il est fort probable que ce film se connecte aux futures saisons d’Ahsoka et éventuellement au film Star Wars sans titre de Dave Filoni.