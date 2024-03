Le remake de Star Wars: Knights of the OId Republic n’est pas annulé

Le développement du remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est toujours en cours chez Saber Interactive.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic se poursuit

Malgré les péripéties, le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est toujours en cours de développement chez Saber Interactive. Ce renouveau tant attendu du célèbre RPG de BioWare de 2003 a été dévoilé en septembre 2021 lors du PlayStation Showcase de Sony Interactive Entertainment et devrait être une exclusivité temporaire pour la PS5.

SCOOP: Saber Interactive, developer of the Star Wars: Knights of the Old Republic remake, will leave Embracer in a $500 million deal to become a privately owned company — the biggest move yet in Embracer's ongoing cost-cutting initiative https://t.co/QzpQ2uQ9r2 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 29, 2024

Des problèmes de développement

Malheureusement, le développement du remake de Star Wars KOTOR a connu de nombreux problèmes. Après un arrêt indéfini du développement chez Aspyr à la suite du licenciement du directeur artistique et du directeur du design en juillet 2022, le jeu a été transféré à la maison mère d’Aspyr, Saber Interactive. Cette décision a été prise pour “assurer la qualité nécessaire pour le titre“, selon un billet de blog du groupe Embracer.

Cependant, le silence radio entourant Star Wars: Knights of the Old Republic depuis son annonce a suscité des inquiétudes. La suppression de la bande-annonce du jeu de YouTube et des médias sociaux a alimenté les spéculations sur une possible annulation du projet. Heureusement, ces craintes ont été dissipées par une déclaration d’Embracer Group, confirmant que le retrait était dû à l’expiration d’une licence musicale.

Saber Interactive est de nouveau indépendant

Selon Bloomberg, Embracer Group prévoit de laisser Saber Interactive redevenir un studio indépendant pour 500 millions de dollars grâce à l’aide d’un groupe d’investisseurs privés. Malgré cette vente, Saber Interactive, qui compte environ 3500 employés, prévoit de poursuivre le développement de son remake de Star Wars: Knights of the Old Republic.

Quand le remake sera-t-il disponible ?

La date de sortie du remake reste incertaine pour le moment. Initialement, le studio Aspyr Media visait une sortie fin 2022. Cependant, le projet étant désormais dans les mains de Saber Interactive, une date de sortie “plus réaliste” serait 2025, en raison de l’ampleur de la production. À l’heure actuelle, il est difficile de savoir où en est le développement du jeu.