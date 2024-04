Rangers of the New Republic : la série Star Wars annulée par Lucasfilm

Bien que la série télévisée Star Wars: Rangers of the New Republic a été annulée il y a plusieurs années, ses concepts et ses intrigues continuent d'impacter la franchise de Disney.

Tl;dr Star Wars: Rangers of the New Republic, bien qu’annulée, influence toujours l’univers Star Wars.

Les idées principales de l’émission sont reprises dans les séries en cours et à venir.

Le personnage de Din Djarin de The Mandalorian pourrait reprendre le rôle de ranger de la Nouvelle République.

The Mandalorian & Grogu pourrait remplacer la saison 4 de The Mandalorian et intégrer des éléments de Rangers of the New Republic.

Les concepts du défunt Star Wars: Rangers of the New Republic perdurent

Malgré l’annulation de la série Star Wars: Rangers of the New Republic, l’univers Star Wars de Lucasfilm continue d’être imprégné de ses concepts et intrigues. Ces derniers sont intégrés dans les séries en cours, comme The Mandalorian, mais aussi dans les futures productions.

Un héritage perceptible dans The Mandalorian

Cara Dune, personnage de The Mandalorian, devait être un personnage principal de Rangers of the New Republic. Malgré le renvoi de l’actrice Gina Carano et l’annulation de la série, les idées maîtresses de celle-ci n’ont pas été abandonnées. En effet, les séries actuelles de Star Wars et au moins un des futurs films puisent dans ces mêmes intrigues.

Des traces de Rangers of the New Republic dans la saison 3 de The Mandalorian

Bien que Rangers of the New Republic ait été discrètement mise de côté, son intrigue semble perdurer. La fin de la saison 3 de The Mandalorian a positionné Din Djarin, personnage principal de la série, pour devenir lui-même un ranger de la Nouvelle République. Cela signifie que les intrigues principales de la série annulée continuent d’intéresser la franchise.

Un possible remplacement de la saison 4 par The Mandalorian & Grogu

Les mises à jour sur la saison 4 de The Mandalorian ont été quelque peu déroutantes. Cependant, l’annonce du film The Mandalorian & Grogu a laissé penser qu’il pourrait remplacer entièrement la saison 4. Si cela s’avère vrai, cela pourrait signifier que le long voyage de Rangers of the New Republic pourrait enfin se terminer.