Comment se terminera Shogun ? Indices & Théories à découvrir

Il ne reste que deux épisodes de la série acclamée par la critique Shōgun, diffusée sur FX et Hulu. Plusieurs indices et théories circulent sur la tournure que prendra le final. Qu'en pensez-vous ?

La célèbre épopée historique Shōgun prendra fin le 23 avril 2024. Avec seulement deux épisodes restants, cette série encensée par la critique est sur le point d’offrir une conclusion exceptionnelle. Celle-ci verra enfin la stratégie à long terme de Toranaga prendre vie de manière captivante et explosive.

L’épisode pénultième de cette mini-série en dix parties reprendra là où l’épisode 8 intitulé “The Abyss of Life” s’était arrêté, après le sacrifice choquant de Hiromatsu. D’après son titre “Crimson Sky”, l’épisode 9 de Shōgun devrait dévoiler le plan maître de Toranaga pour attaquer Osaka avec son armée depuis Edo.

Après avoir subi deux grandes pertes dans les épisodes récents de Shōgun, Toranaga semble enfin en position d’avoir l’élément de surprise de son côté. Parallèlement, Ishido pense qu’il a gagné la main d’Ochiba-no-kata à la fin de l’épisode 8, ce qui suggère qu’il est plus puissant que jamais. Toranaga a prouvé qu’il avait toujours une longueur d’avance sur ses adversaires et même sur ses alliés dans Shōgun, ce qui devrait se concrétiser dans les deux derniers épisodes.

On en pense quoi ?

Cette saga historique épique a réussi à captiver son public grâce à son scénario riche et ses personnages complexes. Les deux derniers épisodes de Shōgun promettent un dénouement à la hauteur des attentes, avec des rebondissements inattendus et une conclusion qui devrait marquer les esprits. Il sera intéressant de voir comment les stratégies de Toranaga se dérouleront et comment les personnages réagiront face aux défis qui les attendent. Quoi qu’il en soit, Shōgun restera dans les mémoires comme une série qui a su allier habilement drame, action et histoire.