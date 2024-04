CBS revient sur l’annulation de S.W.A.T. et annonce une saison 8

Contre toute attente, la chaîne américaine CBS a décidé de renouveler S.W.A.T. pour une huitième saison alors que la série télévisée été annulée.

Tl;dr S.W.A.T. obtient une surprenante huitième saison par CBS.

La décision a été inversée malgré l’annonce de la fin de la série.

Le renouvellement de S.W.A.T. pourrait être dû à une augmentation significative de l’audience.

Des questions subsistent sur le futur de la série après des départs d’acteurs.

S.W.A.T. revient avec une saison 8

Contre toute attente, S.W.A.T. reviendra pour une huitième saison. La série policière redémarrée par CBS, initialement prévue pour s’achever avec la septième saison, va finalement continuer. Après avoir d’abord annulé S.W.A.T., CBS a renversé sa décision pour permettre à la série de bénéficier d’une conclusion avec ses 13 derniers épisodes.

Une décision surprenante de CBS

CBS a une nouvelle fois bouleversé ses plans en renouvelant S.W.A.T. pour une huitième saison. Cette dernière devrait être diffusée lors de la saison 2024-2025. Les réactions d’Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, des showrunners Andrew Dettmann et Shawn Ryan, ainsi que de la star vedette Shemar Moore témoignent de leur surprise et de leur enthousiasme face à cette décision.

Raison du renouvellement : une audience en hausse

Alors que la septième saison devait marquer la fin, plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à ce renouvellement inattendu. La première de la saison 7 a attiré 5,12 millions de téléspectateurs, en hausse par rapport à la finale de la saison précédente avec 4,7 millions de téléspectateurs et une moyenne globale de 5 millions pour la saison 6. De plus, la dernière saison a enregistré une audience moyenne de 8,8 millions de téléspectateurs, en comptant les chiffres de Paramount+ et de l’application CBS, soit une amélioration de 11% par rapport à la saison précédente.

Des questions demeurent malgré le renouvellement

Avec la confirmation de la saison 8 de S.W.A.T. par CBS, des interrogations subsistent sur les histoires à venir et la manière dont la série abordera les récents événements de la saison 7. Par ailleurs, il reste à voir comment la série s’adaptera après les départs de certains acteurs, laissant les personnages de Daniel Harrelson, David Kay et Victor Tan comme les derniers personnages originaux de la série.