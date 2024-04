Paramount dévoile une nouvelle préquelle de Star Trek

Il s'agit d'un préambule du prologue, qui sert lui-même de suite à un autre prologue.

Tl;dr Paramount Pictures annonce un nouveau film Star Trek.

Le film sera une préquelle de Star Trek (2009).

Toby Haynes en sera le réalisateur, Seth Grahame-Smith le scénariste.

Ce nouvel opus est très attendu par la communauté des fans.

Une nouvelle épopée spatiale en préparation

Lors du prestigieux événement dédié à l’industrie cinématographique, CinemaCon, Paramount Pictures a fait une annonce qui a de quoi ravir les fans de science-fiction : un nouveau film Star Trek est en cours de développement.

Une préquelle pour Star Trek

D’après les informations divulguées, il semblerait que cette nouvelle œuvre constitue une préquelle de Star Trek (2009), lui-même précurseur de la très célèbre série Star Trek (1966). Intitulé provisoirement “Untitled Star Trek Origin Story”, ce nouvel opus promet de plonger encore plus profondément dans l’histoire de cette franchise intemporelle.

Toby Haynes et Seth Grahame-Smith, un duo prometteur

Aux commandes de ce projet, nous retrouverons le talentueux Toby Haynes, bien connu pour avoir dirigé plusieurs épisodes de la série Andor et du célèbre Black Mirror’s USS Callister. Côté scénario, c’est Seth Grahame-Smith, auteur de Lego Batman, le film et Orgueil et Préjugés et Zombies, qui a été choisi pour imprimer sa marque sur ce nouveau chapitre de l’univers Star Trek.

Comme l’exprime un certain enthousiasme lié au projet : “Je suis profondément comblé par cette nouvelle. Vu la pénurie d’histoires d’origine, de préquelles et de défilés nostalgiques dans l’univers de Star Trek, une histoire d’origine non titrée de Star Trek est un ajout bienvenu, nécessaire et vital à la franchise.”

Un retour vers le passé pour aller de l’avant

Oui, il est grand temps de revenir sur l’épopée spatiale qui a captivé tant de générations pendant des années, tout en offrant de nouvelles aventures innovantes. Le monde de Star Trek continue de vivre, et ce nouveau film promet de rendre hommage à son héritage tout en explorant de nouvelles frontières.