Star Trek: Discovery, le défi inachevé d’Adira et Gray

L'évolution de la romance entre Adira et Gray dans la saison 5 de Star Trek: Discovery était inévitable, car la série n'a jamais réussi à bien représenter leur relation.

Tl;dr La série Star Trek: Discovery a mal géré la relation entre Adira et Gray.

La rupture entre Adira et Gray dans la saison 5 était nécessaire.

Adira et Gray ont été introduits avec des intrigues intéressantes, mais celles-ci n’ont pas été correctement développées.

Un traitement inégal

Star Trek: Discovery a introduit les personnages d’Adira (Blu del Barrio) et Gray (Ian Alexander) avec des promesses d’intrigues captivantes. Toutefois, le traitement inégal de leurs histoires respectives a conduit à une évolution nécessaire de leur relation dans la cinquième saison.

Des histoires parallèles

Adira et Gray ont tous deux occupé des positions uniques dans l’intrigue globale de la série. Leurs histoires ont commencé ensemble, mais se sont rapidement séparées. Adira a développé des liens avec Paul Stamets (Anthony Rapp) et Hugh Culber (Wilson Cruz), s’intégrant dans l’équipage du Discovery. De son côté, Gray cherchait à retrouver un corps physique et à redevenir un Gardien Trill. Malgré un potentiel certain, les histoires d’Adira et Gray ont rencontré des problèmes que la série n’a pas su résoudre.

Une relation mal gérée

La série télévisée Star Trek: Discovery diffusée sur la plateforme de streaming Paramount+ n’a jamais réussi à bien gérer la relation romantique entre Adira et Gray. Bien que leurs intrigues individuelles soient généralement solides, la série a favorisé Adira au détriment de Gray. Cette situation a conduit à une romance de moins en moins intéressante entre les deux personnages. Comparativement, la relation entre Michael et Book est beaucoup plus captivante.

Rupture nécessaire

Il était donc inévitable qu’avec Gray devenant son propre personnage, lui et Adira se dirigent vers la rupture. Cette dernière est survenue dans l’épisode 3 de la saison 5. Avec le peu de temps restant pour développer le personnage de Gray, la série Discovery basée dans l’univers de la franchise Star Trek doit se concentrer sur la création d’une fin satisfaisante pour sa dernière saison.