Majel Barrett-Roddenberry, l’architecte de la famille Star Trek pour les acteurs

Majel Barrett-Roddenberry : la “mère” de Star Trek

Majel Barrett-Roddenberry, épouse du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, a joué un rôle clé dans l’établissement d’un “sens de la famille” parmi les acteurs de la série, selon l’acteur Armin Shimerman, connu pour son rôle de Quark dans Star Trek: Deep Space Nine.

Majel Barrett-Roddenberry a été une figure emblématique de l’héritage de Star Trek depuis la série originale, où elle a joué les rôles de Number One et de l’infirmière Christine Chapel. Elle a également prêté sa voix à presque tous les ordinateurs de Starfleet, de la série originale à Star Trek de J.J. Abrams en 2009.

Une ambassadrice pour la franchise

En 1995, la première de Star Trek: Voyager a introduit un nouveau casting dans la famille Star Trek, une franchise bien-aimée. Malgré les rares opportunités de croisements entre les différentes séries, Majel Barrett-Roddenberry, surnommée la “Première Dame de Star Trek”, a trouvé le moyen de connecter les acteurs de Voyager et de DS9 non seulement entre eux, mais aussi avec l’héritage plus large de Star Trek.

Une hôte généreuse

Dans le podcast The Delta Flyers, Armin Shimerman rejoint les acteurs de Star Trek: Voyager, Robert Duncan McNeill et Garrett Wang, pour discuter de la première saison de Star Trek: Deep Space Nine. Ils évoquent la générosité de Majel Barrett-Roddenberry et les fêtes qu’elle organisait pour les acteurs de la franchise :

Ses fêtes étaient toujours amusantes. Elle essayait toujours de rassembler les différents shows. J’étais très reconnaissant pour ce qu’elle faisait. Majel était une dame fantastique.

Des regrets exprimés

Cependant, Garrett Wang, qui joue l’enseigne Harry Kim dans Voyager, regrette de ne pas avoir assisté aux fêtes organisées par Majel Barrett-Roddenberry. “Elle m’a invité à chaque fête qu’elle a organisée, et je n’y suis pas allé.”, confie-t-il.