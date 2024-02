Les raisons de l’annulation de Star Trek: Enterprise

Une multitude de mauvais choix a conduit Star Trek: Enterprise à être la première série télévisée de la franchise Star Trek à être annulée depuis 1987.

Tl;dr Star Trek: Enterprise a été la première série Star Trek annulée.

Malgré des changements significatifs et une nouvelle direction, la série a continué à perdre des téléspectateurs.

L’annulation de la série a marqué une période sans production active de Star Trek jusqu’en 2017.

Depuis sa diffusion en streaming, Star Trek: Enterprise a gagné une nouvelle base de fans.

Le voyage écourté de Star Trek: Enterprise

Malgré le succès de la première saison sur le réseau Paramount (UPN), Star Trek: Enterprise a connu une baisse significative de son audience dès la deuxième saison. Créée par Rick Berman et Brannon Braga, cette série, qui se déroule un siècle avant les aventures du capitaine James T. Kirk, avait pour but de montrer les premiers pas de l’humanité dans l’exploration spatiale profonde.

Des changements insuffisants pour sauver la série

En réponse à la baisse d’audience, UPN a imposé des changements majeurs pour la saison 3 de Star Trek: Enterprise, notamment une transition vers une histoire de guerre sérialisée et une tonalité plus sombre pour refléter l’humeur post-11 septembre de l’Amérique. Malgré un accueil positif de ces changements par les fans, les audiences ont continué de chuter. Même le remplacement du showrunner par Manny Coto pour la saison 4 n’a pas suffi à sauver la série.

Un coup dur pour la franchise Star Trek

Star Trek: Enterprise a été la première série Star Trek à être annulée depuis 1987. Cette annulation a été un coup dur pour la franchise, qui a également souffert de l’échec du film Star Trek: Nemesis en 2002. La franchise a ainsi connu une période sans production active jusqu’au lancement de Star Trek: Discovery en 2017.

Un regain d’intérêt avec le streaming

Malgré cette période difficile, la série a connu un regain d’intérêt grâce à sa diffusion en streaming sur Netflix et Paramount+ dans les années 2010. Les fans ont réévalué plus positivement Star Trek: Enterprise et une nouvelle base de fans a émergé, appréciant particulièrement le format adapté au binge-watching.