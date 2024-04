Daredevil: Born Again – La première vidéo officielle dévoile un Matt ensanglanté dans son costume original

Lors d'une réunion d'actionnaires de Disney, un premier aperçu de la prochaine série télévisée Daredevil: Born Again a été dévoilé, mettant en scène le retour de Charlie Cox dans l'univers cinématographique Marvel. Qu'est-ce qui vous excite le plus à propos de cette nouvelle série ?

Les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU) seront ravis d’apprendre que Charlie Cox, qui incarnait Matt Murdock, le célèbre avocat aveugle qui combat le crime sous le nom de Daredevil, revient dans le MCU grâce à la nouvelle série Daredevil: Born Again.

Les actionnaires de Disney ont eu la chance d’obtenir un premier aperçu de la série lors d’une récente réunion. Un extrait de Daredevil: Born Again a été présenté, montrant Cox en pleine action. Même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, les fans sont déjà impatients de voir la série sur Disney+.

First official look at Daredevil in the 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' series showcased in Walt Disney 2024 Annual Meeting of Shareholders. pic.twitter.com/dz7nlnQPQn

— MCU Film News (@MCUFilmNews) April 3, 2024