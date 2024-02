Daredevil: Born Again, la clé pour résoudre deux des plus grandes énigmes des Defenders

La série à venir "Daredevil: Born Again" de l'Univers Marvel pourrait résoudre simultanément deux questions laissées en suspens dans "Defenders". Quels mystères cette nouvelle série va-t-elle donc élucider ?

Tl;dr Daredevil: Born Again pourrait répondre à deux questions restées sans réponse dans l’univers Defenders.

Le statut actuel de Kingpin et du Punisher pourrait être expliqué simultanément.

Le retour du Punisher devra être justifié dans la série.

Le Punisher pourrait essayer de tuer Kingpin, un acte que Daredevil ne ferait pas.

Les mystères de l’univers Defenders

La série à venir, Daredevil: Born Again, offre une opportunité unique de répondre à deux questions majeures de l’univers de Defenders de Netflix qui sont restées en suspens. En effet, avec le tournage en cours de la nouvelle série Daredevil: Born Again, l’histoire marquante de l’original Defenders va être intégrée dans le canon officiel du MCU. Cela permettra d’élucider de grands mystères concernant le Punisher et le Kingpin.

Statu quo de Kingpin et du Punisher

Charlie Cox, incarnant Daredevil, et Vicent D’onofrio, dans le rôle de Kingpin, ont fait plusieurs apparitions dans des spectacles canoniques du MCU. La série Marvel’s Echo a fourni des preuves solides que leur histoire préexistante de la série annulée de Netflix Daredevil, et des spectacles Marvel associés, était toujours canon avec le reste du MCU comme prévu initialement. Ainsi, Daredevil: Born Again pourrait expliquer simultanément le statu quo actuel de Kingpin et du Punisher.

Retour du Punisher

Il sera essentiel pour Daredevil: Born Again de justifier le retour du Punisher. Malgré une trêve difficile entre Daredevil et le Punisher lors de leur première confrontation, cela ne signifie pas que Matt Murdock soutient les méthodes plus létales de Frank. Il est également possible que Daredevil et le Punisher ne parviennent jamais à s’entendre sur leur manière de dispenser la justice. Le Punisher pourrait devenir un adversaire aussi important pour Daredevil que Kingpin lui-même.

Le Punisher va-t-il tuer Kingpin ?

Le Punisher a toujours été prêt à faire ce que Daredevil ne ferait pas en matière de justice léthale. Ainsi, il est logique que le Punisher tente de tuer Kingpin à un moment donné dans le futur. Si Daredevil ne peut pas toucher Kingpin et le traduire en justice via la loi, le Punisher sera probablement là pour franchir la ligne que Murdock n’a jamais franchie.