Les points importants sur le Punisher à retenir avant Daredevil: Born Again

Jon Bernthal reviendra dans le rôle du Punisher dans Daredevil: Born Again, suite à ses apparitions dans la saga Defenders. Quelles surprises nous réserve-t-il pour cette nouvelle aventure ?

Tl;dr Jon Bernthal reprend son rôle du Punisher dans Daredevil: Born Again.

Il a fait ses premières apparitions dans Defenders Saga de Netflix.

Il a eu sa propre série, The Punisher, annulée en 2019.

Sa première apparition dans le MCU est prévue pour mars 2023.

Jon Bernthal reprend son rôle du Punisher

L’acteur Jon Bernthal, connu pour ses rôles dans The Walking Dead, The Bear et The Wolf of Wall Street, est de retour en tant que Frank Castle, alias le Punisher, dans la prochaine série de Marvel Studios, Daredevil: Born Again. Son personnage a été introduit pour la première fois dans la deuxième saison de Daredevil, sorti sur Netflix en 2016.

Un personnage apprécié des fans

La popularité de Bernthal en tant que Punisher dans la saison 2 de Daredevil a conduit à la création de sa propre série dérivée, The Punisher. Cependant, la série a été annulée en 2019, laissant l’avenir du personnage de Bernthal incertain. C’est en mars 2023 qu’il a été confirmé que Bernthal reprendrait son rôle de Punisher dans Daredevil: Born Again.

Un retour attendu

La série n’a pas encore de date de sortie prévue, mais avec le retour de Bernthal et la réunion avec l’acteur Vincent D’Onofrio, qui joue le rôle de Kingpin, les fans s’attendent à voir encore plus d’action brutale de la part du Punisher, après une longue pause.

Une évolution du personnage ?

Toutefois, il se pourrait que le Punisher soit légèrement différent lors de son retour dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Nous attendons avec impatience de voir comment le personnage de Bernthal évoluera dans cette nouvelle série.