Star Trek : la franchise de science-fiction est désormais diffusée sur trois plateformes de streaming

Pour retrouver vos films et séries préférés de l'univers Star Trek, voici où les regarder.

Tl;dr La franchise Star Trek est répartie sur trois services de streaming en 2024.

Paramount+ détient la majorité des films et séries Star Trek, sauf Star Trek: Prodigy.

Dix films de Star Trek se trouvent sur le service de streaming Max.

Star Trek: Prodigy est disponible sur Netflix après son annulation sur Paramount+ en 2023.

Une aventure intergalactique sur trois plateformes

En 2024, l’univers de Star Trek se déploie sur trois services de streaming distincts. Les aficionados de la franchise de science-fiction peuvent donc avoir besoin d’une boussole pour localiser leurs séries et films préférés.

Paramount+, le refuge des Trekkies

Sur Paramount+, les abonnés peuvent visionner l’ensemble de l’univers Star Trek, depuis la série originale jusqu’à sa préquelle des années 2020, Star Trek: Strange New Worlds. Cette plateforme offre ainsi aux fans une opportunité unique de tisser des liens à travers la franchise, leur permettant de voyager du monde de Star Trek: The Next Generation et Star Trek: Picard jusqu’au futur lointain de Star Trek: Discovery.

Les films de Star Trek réalisés par J.J. Abrams et mettant en scène Chris Pine sont également disponibles sur Paramount+, représentant la timeline Kelvin de la franchise.

Max, l’écrin historique de Star Trek

La plateforme de streaming Max accueille dix films Star Trek, dont tous ceux de la série originale et de la Next Generation. Ces films ont quitté Paramount+ et sont désormais disponible sur Max, créant une certaine confusion parmi les fans.

Netflix, la nouvelle maison de Star Trek: Prodigy

Après son annulation sur Paramount+ en 2023, Star Trek: Prodigy a trouvé un nouveau foyer sur la plateforme de streaming Netflix. Les deux premières saisons sont disponibles, suite à l’achat des droits de streaming par la plateforme.