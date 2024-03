Ces héros de Star Trek qui ont vaincu les Borgs

Les Borgs étaient les adversaires les plus redoutables que Starfleet et la Fédération aient rencontrés en un siècle. Cependant, de nombreux héros de Star Trek ont réussi à les vaincre pour sauver l'univers.

Les Borgs : un adversaire redoutable dans l’univers Star Trek

Les Borgs, l’un des ennemis les plus redoutables de la franchise Star Trek, ont été vaincus par plusieurs équipages héroïques de Starfleet qui ont réussi à déjouer leur assimilation. Ils ont fait leur apparition pour la première fois dans la deuxième saison de Star Trek: La nouvelle génération, et se sont rapidement imposés comme la menace la plus mortelle pour Starfleet et la Fédération depuis près d’un siècle.

Malgré leurs efforts conjoints avec le Dominion de Star Trek: Deep Space Nine pour éradiquer leurs ennemis mortels dans la troisième saison de Star Trek: Picard, les Borgs ont une fois de plus été vaincus grâce à l’héroïsme de l’amiral Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et de l’équipage de l’USS Enterprise-D. Si les batailles de Picard contre les Borgs sont les affrontements les plus notables de l’histoire de Star Trek, il est loin d’être le seul à avoir vaincu l’ennemi le plus redoutable de Starfleet.

Un seul vaisseau Borg, le Cube, suffit à semer la terreur chez le plus résistant des officiers de Starfleet. Pourtant, Star Trek a expérimenté plusieurs nouveaux designs de vaisseaux Borgs, révélant à chaque fois des adversaires plus coriaces et plus innovants.