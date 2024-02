Les créateurs de Game of Thrones se confient sur leur différend créatif avec HBO

David Benioff et D.B. Weiss ont ouvertement partagé les raisons qui ont conduit à l'échec de la huitième saison de la série télévisée Game of Thrones.

Tl;dr David Benioff et D.B. Weiss expliquent les dysfonctionnements avec HBO pour la saison 8 de Game of Thrones.

Ils évoquent l’instabilité liée à la fusion HBO/AT&T comme une cause de conflits et de pressions.

David Benioff et D.B. Weiss travaillent actuellement sur 3 Body Problem pour Netflix.

De nombreux spin-offs de Game of Thrones ont déjà été approuvés.

Les dessous controversés de Game of Thrones

David Benioff et D.B. Weiss, les célèbres créateurs de Game of Thrones, se sont récemment exprimés sur les coulisses tumultueuses de la huitième saison de la série télévisée diffusée sur HBO. Alors qu’ils jouissaient d’une reconnaissance internationale pour le succès phénoménal de la série, leur vision créative a été mise à mal lors de cette dernière saison.

Les raisons d’un échec

S’adressant au Wall Street Journal, David Benioff et D.B. Weiss ont révélé que la fusion entre HBO et AT&T a créé une instabilité majeure qui a contribué à l’insatisfaction générale face à la conclusion de Game of Thrones :

Lorsque vous signez un contrat de cinq ans avec une entreprise, vous voulez que celle-ci soit stable afin que vous puissiez vous consacrer à votre travail (…) La dysfonctionnalité tue plus de projets que tout autre chose.

Une saison 8 sous pression

Si l’intervention d’AT&T en tant que force exécutive a sans doute créé des tensions, le problème principal résidait dans le rythme de la saison 8 de Game of Thrones. David Benioff et D.B. Weiss avaient initialement prévu de conclure la série par une trilogie cinématographique, combinant les deux dernières saisons en seulement trois films. Cependant, cette idée n’a pas vu le jour.

Des projets futurs malgré tout

Malgré ces difficultés, les deux créateurs ont réussi à rebondir. Ils travaillent actuellement sur 3 Body Problem dont la diffusion est prévue pour le 21 mars prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Par ailleurs, de nombreux spin-offs de Game of Thrones ont déjà été approuvés, dont House of the Dragon, The Hedge Knight, Sea Snake et The Golden Empire.