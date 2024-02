Bloodmoon : annulé par HBO, le spin-off de Game of Thrones se laisse découvrir en images

Les images inédites de Bloodmoon dévoilent un aperçu époustouflant du spin-off annulé de Game of Thrones avec Naomi Watts.

Tl;dr Le spin-off de Game of Thrones, intitulé Bloodmoon, a été annulé par HBO.

La maquilleuse Flora Moody a dévoilé des images inédites du spin-off Bloodmoon.

Les images inédites de Bloodmoon montrent une transformation impressionnante de Naomi Watts.

La comédienne britannique devait incarner une socialite charismatique avec un secret sombre.

Naomi Watts dans le spin-off avorté de Game of Thrones

Issues d’un épisode pilote, les images du spin-off de Game of Thrones, Bloodmoon, révèlent une Naomi Watts méconnaissable. Le projet, commandé par HBO en 2018, a finalement été abandonné au profit du développement de House of the Dragon.

First look at Naomi Watts in the pilot episode of HBO’s cancelled ‘BLOOD MOON’ #GameOfThrones prequel series. The pilot reportedly revolved around a wedding between a Stark and a Casterly, taking place at Casterly Rock. pic.twitter.com/4htFRbSJsg — westerosies (@westerosies) February 2, 2024

Un aperçu du personnage de Naomi Watts

Dans une publication Instagram de la maquilleuse Flora Moody, on découvre l’actrice Naomi Watts sous les traits de son personnage pour le spin-off avorté de Game of Thrones. Ces images, prises dans le camion de maquillage et lors des tests caméra sur le plateau, révèlent un personnage à l’allure royale. La transformation de l’actrice s’harmonise parfaitement avec les designs de coiffure et de costume présents dans Game of Thrones et House of the Dragon.

Le personnage de Naomi Watts dans Bloodmoon

Le spin-off annulé de Game of Thrones n’a jamais eu de titre officiel, mais le nom de Bloodmoon est resté. L’auteur original et producteur exécutif George R.R. Martin avait suggéré qu’il aurait pu être intitulé The Long Night. Le show aurait introduit les spectateurs à Westeros durant l’Âge des Héros, environ 10.000 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Bien que le personnage de Naomi Watts n’ait jamais été clairement défini, il a été décrit comme une “socialite charismatique cachant un secret sombre“.