Pourquoi les Marcheurs Blancs n’ont-ils pas tué Samwell “Sam” Tarly dans la saison 2 de Game of Thrones ?

Malgré sa rencontre avec les Marcheurs Blancs dans la deuxième saison de Game of Thrones, Samwell Tarley a survécu jusqu'à la fin de la série télévisée diffusée sur HBO.

Samwell Tarly, malgré son face à face avec les Marcheurs Blancs dans la saison 2 de Game of Thrones, a réussi à survivre jusqu’à la fin de la série. Mais pourquoi les Marcheurs Blancs ont-ils laissé Sam en vie ? C’est une question qui reste sans réponse malgré la fin de la série.

Sam, loin d’être le guerrier le plus redoutable de Westeros, a rejoint la Grande Randonnée lors de la saison 2 de la série télévisée Game of Thrones de HBO pour voyager au-delà du Mur. C’est lors de cette expédition qu’il a découvert une horde de Dragonglass, l’une des rares substances capables de tuer les Marcheurs Blancs.

Alors que ses compagnons s’enfuyaient, Sam s’est retrouvé face à un Marcheur Blanc qui l’a regardé directement avant de mener son armée loin de lui. Aucune explication n’a été donnée sur la raison pour laquelle le Marcheur Blanc a laissé Sam en vie. Cependant, une théorie populaire suggère que Sam a été épargné pour servir de messager aux vivants.

En effet, les Marcheurs Blancs auraient pu souhaiter que Sam retourne au Mur pour informer la Garde de Nuit de ce qui s’annonce. C’est une tactique qui s’inscrit dans un schéma déjà observé précédemment dans la série. Certains pensent aussi que le Marcheur Blanc n’a tout simplement pas vu Sam, malgré le fait qu’il ait tourné la tête.

On en pense quoi ?

Tout au long de Game of Thrones, les Marcheurs Blancs sont restés un élément mystérieux et captivant. Le fait que Samwell “Sam” Tarly ait été épargné ne fait que renforcer cette fascination. Il est possible qu’un spin-off de la série révèle un jour pourquoi Sam n’a pas été tué. En attendant, le débat reste ouvert et contribue à maintenir l’intérêt pour l’univers complexe créé par George R.R. Martin.