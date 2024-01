Game of Thrones : Kit Harington révèle l’impact de Jon Snow sur sa vie

Pour le meilleur et pour le pire, Jon Snow et Kit Harington sont indissociables.

Kit Harington, acteur britannique connu pour son rôle de Jon Snow dans la série à succès Game of Thrones, a récemment fait part des répercussions négatives de ce rôle sur sa vie personnelle. Selon lui, la dichotomie entre le personnage héroïque qu’il interprétait et sa véritable personnalité a eu des conséquences dévastatrices.

Dans une interview avec The Times, Kit Harington explique que la pression liée à son rôle dans Game of Thrones et l’attention du public ont eu un impact profond sur sa vie personnelle, conduisant à une descente dans l’“abîme dangereux” de la lecture des commentaires en ligne et à des problèmes d’addiction. Il avoue avoir vécu une sorte de “dépression” en 2019, alors qu’il jouait dans la pièce True West de Sam Shepard :

Les gens me traitaient comme le personnage, qui était un héros et bon. Mais dans ma vie, personnellement, je ne me sentais pas du tout comme ça. Et cela, je pense, [a conduit à] une sorte de cicatrices psychologiques. Je buvais beaucoup. Je traversais l’addiction et tout ce que cela implique et cachais toutes sortes de choses. Et c’était l’opposé polaire du personnage que je jouais, qui ne pouvait dire un mensonge. La déception se lit sur leur visage dès que vous commencez à parler. Le personnage et moi sommes devenus très mélangés à ce moment-là. Je ne savais pas qui j’étais, vraiment. Continuellement en train de boire tout en jouant un alcoolique. C’était à son pire. C’est pendant cette pièce que j’ai fini par m’effondrer et dire aux gens autour de moi ce qui se passait et finalement agir.