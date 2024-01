Que devient la Maison Velaryon dans Game of Thrones ?

Bien que la Maison Velaryon n'apparaisse pas dans la série télévisée Game of Thrones de HBO, elle n'est pas nouvelle dans le préquel House of the Dragon.

Tl;dr La Maison Velaryon, absente de Game of Thrones, est riche d’histoire dans Westeros.

Leur rôle dans House of the Dragon concerne principalement leurs mariages avec les Targaryens.

La Maison Velaryon a perdu de sa puissance à la fin de la guerre civile des Targaryens.

Malgré leur absence dans la série Game of Thrones, la Maison Velaryon persiste dans l’univers de GoT.

La Maison Velaryon : une présence insoupçonnée dans l’univers de Game of Thrones

Si vous êtes un fan de Game of Thrones, vous avez peut-être remarqué l’absence notable de la Maison Velaryon. Pourtant, cette famille a une histoire riche dans le monde de Westeros, en particulier pendant l’histoire de House of the Dragon.

Une alliance puissante avec les Targaryens

Le rôle de la Maison Velaryon dans House of the Dragon est principalement centré autour de leurs mariages avec les Targaryens. Dotée d’une capacité à chevaucher des dragons et d’une richesse et d’une influence considérables, la Maison Velaryon a joué un rôle clé dans la montée en puissance des Targaryens.

Le déclin de la Maison Velaryon

Cependant, après la guerre civile des Targaryens, la plupart des Velaryons significatifs disparaissent. La mort des Targaryens dans la chronologie de Game of Thrones entraîne également celle de la Maison Velaryon. Malgré cela, la Maison Velaryon perdure dans l’univers de GoT, bien que son importance soit considérablement réduite.

La Maison Velaryon dans l’ombre de Game of Thrones

Malgré l’absence de personnages de la Maison Velaryon dans Game of Thrones, la famille existe toujours pendant la chronologie de GoT. Leur présence est principalement mentionnée dans les livres, où ils continuent à jouer un rôle mineur dans les événements de Westeros.