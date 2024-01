Pourquoi les créateurs de Game of Thrones ne participent pas à House of the Dragon ?

David Benioff et DB Weiss, créateurs de Game of Thrones, ont expliqué pourquoi ils ne participent pas à House of the Dragon et s'ils ont regardé ce spin-off à succès.

Le duo créateur de Game of Thrones se détache de son spin-off

David Benioff et Dan Weiss, les concepteurs de Game of Thrones, ont décidé de ne pas participer à son spin-off, House of the Dragon. Cette série, basée sur la série de romans fantastiques de George R.R. Martin, a été créée par l’auteur lui-même et Ryan Condal, qui en est également le showrunner.

Benioff et Weiss ont créé l’adaptation à succès de Game of Thrones pour HBO et ont été les showrunners de toutes les saisons. Néanmoins, ils n’ont pas repris les rênes pour la série préquelle.

Un choix délibéré de s’éloigner

Dans un récent profil du Hollywood Reporter, Benioff et Weiss ont expliqué leur absence de House of the Dragon. En tant que créateurs de Game of Thrones, ils avaient un droit de regard sur tous les spin-offs futurs, mais ils ont préféré renoncer à ce privilège et à l'”argent gratuit” qui l’accompagnait. Ils n’ont pas souhaité que leurs noms soient associés à un projet dont ils sont complètement détachés. De plus, ils n’ont pas encore regardé la première saison de House of the Dragon.

Les acteurs de Game of Thrones face au spin-off

Benioff et Weiss ne sont pas les seuls à ne pas avoir regardé House of the Dragon. Plusieurs membres du casting de Game of Thrones ont été interrogés à ce sujet et ont donné des réponses similaires, notamment Emilia Clarke, Peter Dinklage, Richard Madden, Kit Harington et Nikolaj Coster-Waldau. Beaucoup d’entre eux ont l’intention de la regarder un jour, sauf Clarke. L’actrice qui a incarné Daenerys Targaryen a déclaré qu’il serait “étrange” pour elle de regarder House of the Dragon et qu’elle l’évitait activement.