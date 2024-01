Comment Game of Thrones a créé un problème pour la carrière d’Iwan Rheon

Iwan Rheon a décidé de se confier sur la manière dont son rôle dans Game of Thrones a largement compliqué sa carrière d'acteur.

Un acteur de Game of Thrones face à l’étiquetage

L’acteur gallois Iwan Rheon, mondialement connu pour son rôle dans la célèbre série de HBO, Game of Thrones, s’est récemment exprimé sur les difficultés rencontrées dans sa carrière d’acteur. Sa performance en tant que Ramsay Bolton, personnage détesté dans l’univers créé par George R. R. Martin, a laissé des traces indélébiles sur son parcours professionnel.

Le typecasting, un poison pour les acteurs

Iwan Rheon a confié au Radio Times que son rôle dans Game of Thrones avait eu des conséquences inattendues sur sa carrière. Depuis son interprétation de Ramsay, il a été constamment catalogué pour des rôles de psychopathes. Il aspire pourtant à interpréter des rôles plus positifs, allant jusqu’à exprimer son désir de jouer un “gentil” :

Il n’y a pas d’autre façon de le voir. À cause de l’ampleur de la série, cela a beaucoup fait pour ma carrière. Mais cela a apporté beaucoup de barrières aussi. Tout à coup, on ne vous offre que des rôles où ils veulent que vous fassiez la même chose… Exactement ! J’étais comme : “Puis-je jouer un gentil, s’il vous plaît ?”

La carrière de Iwan Rheon après Game of Thrones

Depuis la fin de Game of Thrones, Iwan Rheon a continué à jouer des personnages complexes. Il a incarné Adolf Hitler dans la série comique de la BBC, Urban Myths, puis le vilain Maximus dans la série Inhumans de Marvel. Il a également joué le guitariste du groupe Mötley Crüe, Mick Mars, dans le film The Dirt en 2019.

Iwan Rheon a récemment été vu dans la mini-série de la BBC, Wolf, interprétant un homme soupçonné d’avoir tué un garçon de 10 ans. Il jouera cependant un rôle différent dans le prochain film de la BBC, Men Up, et dans la série Those About to Die de Prime Video.