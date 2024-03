Ces séries télévisées que HBO a refusées (et a probablement regretté)

HBO, l'un des plus grands studios de production pour la télévision, reçoit de nombreux scénarios pour des séries. Cependant, certains projets rejetés par HBO ont connu un grand succès.

Tl;dr HBO a refusé de nombreuses séries à succès.

The Walking Dead, Mad Men et Breaking Bad parmi les rejets.

Yellowjackets, Sons of Anarchy et Desperate Housewives ont également été refusés.

Sandman et Yellowstone sont aussi passés à côté de HBO.

Les séries télévisées à succès échappées à HBO

Grand nom de la production télévisuelle, HBO a produit d’incroyables séries comme The Last of Us, Succession, The Wire, The Sopranos et Game of Thrones. Cependant, certaines propositions de séries refusées par HBO ont connu un énorme succès ailleurs.

Les séries rejetées par HBO

Parmi ces séries, on retrouve The Walking Dead, basée sur les romans graphiques de Robert Kirkman. HBO avait aimé le concept, mais souhaitait atténuer la violence. La série a finalement été reprise par AMC. Mad Men, série difficile à vendre sur papier, a également été refusée par HBO, mais a été reprise par Lionsgate, devenant l’un des drames les plus aimés sur la fin de l’âge d’or de l’Amérique.

Breaking Bad, largement reconnue comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps, a été rejetée par HBO lors de sa conception. La série a finalement été diffusée par AMC et a remporté 16 Emmys pendant ses cinq saisons.

Les autres séries qui ont échappé à HBO

Yellowjackets, l’un des plus grands succès modernes de Showtime, a été refusée par HBO car ils avaient déjà une série avec des protagonistes adolescents, Euphoria. Sons of Anarchy a également été refusée par HBO, qui avait déjà une autre série sur un gang de motards.

Desperate Housewives, bien qu’elle ne corresponde pas à la programmation typique de HBO, a été refusée par la chaîne. La série a remporté cinq Emmys et a été classée numéro un aux États-Unis. Sandman, proposé par Warner Bros. à HBO, a été refusé en raison de son coût élevé. La série a finalement été reprise par Netflix et a engrangé plus de 127,5 millions d’heures de visionnage lors de sa première semaine.

Finalement, Yellowstone est passé très près d’être une série HBO, mais le créateur Taylor Sheridan a réussi à reprendre le contrôle des droits de son histoire et à faire produire la série par Paramount.