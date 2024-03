Explication de la fin de la première saison de “Le Problème à trois corps”

La série de thriller de science-fiction de Netflix, "Le Problème à trois corps", se termine sur un suspense haletant, ouvrant la voie à une deuxième saison. Quelle tournure les événements prendront-ils dans la suite ?

Un cliffhanger pour Le Problème à trois corps

La première saison de la série de science-fiction de Netflix, Le Problème à trois corps, se termine sur un cliffhanger. Adaptée de la célèbre trilogie de livres du même nom de l’auteur chinois Liu Cixin, la série nous transporte des premiers jours de la révolution culturelle chinoise aux défis contemporains de la survie humaine face à une civilisation extraterrestre.

Le colmateur, un rôle à la fois honorifique et pesant

Le protagoniste, Saul, interprété par Jovan Adepo, est désigné comme l’un des trois colmateurs par les Nations Unies. Ces derniers sont chargés de concevoir et de diriger des stratégies de défense contre les San-Ti, une civilisation extraterrestre technologiquement avancée. Cependant, malgré l’importance de cette nomination, Saul ressent ce rôle plus comme un fardeau que comme un honneur.

Une mission avortée

Parallèlement, la mission de lancement d’une sonde contenant le cerveau cryogénisé de Will, connue sous le nom de Projet Escalier, rencontre des complications. Le lancement, qui devait initialement conduire la sonde vers la flotte des San-Ti, échoue lorsque l’engin dévie de sa trajectoire prévue, mettant fin à la mission et causant la perte de Will.

Une lutte incessante

Malgré les nombreux obstacles et échecs, les personnages principaux, notamment Jin et Saul, persistent dans leur lutte pour la survie de l’humanité. Confrontés à la perspective d’un avenir incertain, ils continuent à chercher des moyens de contrer la menace des San-Ti.