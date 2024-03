Tout savoir sur la saison 2 de Le Problème à trois corps : aura-t-elle lieu ?

La nouvelle série ambitieuse de Netflix, "Le Problème à trois corps", adapte les concepts de science-fiction complexes de Liu Cixin pour le petit écran. Cependant, peut-on s'attendre à une deuxième saison ?

La série science-fiction Le Problème à trois corps, basée sur les idées révolutionnaires de l’auteur Liu Cixin, a fait ses débuts sur Netflix. Cependant, la question de son renouvellement pour une deuxième saison reste en suspens. Inspirée de la Trilogie du Problème à trois corps de Cixin, la série raconte l’histoire de scientifiques humains confrontés à une invasion extraterrestre qui aura lieu dans 400 ans.

La série, adaptée du premier roman de Cixin, a reçu des critiques mitigées. Malgré l’implication des co-créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss, le renouvellement de la série n’est pas encore assuré.

Malgré l’ambiance apocalyptique de la série, la majorité des acteurs de la première saison pourraient revenir pour une éventuelle deuxième. Néanmoins, quelques acteurs, dont Alex Sharp et Jonathan Pryce, ne devraient pas revenir suite à l’évolution de leurs personnages dans la série.

Si une deuxième saison voit le jour, elle s’inspirera probablement du deuxième livre de la trilogie de Liu Cixin, La Forêt sombre. La série devra poursuivre l’histoire des colmateurs, avec Saul comme personnage principal probable.

On en pense quoi ?

Malgré des critiques mitigées, Le Problème à trois corps a le potentiel de se développer en une série captivante et philosophiquement profonde. Son avenir dépendra de l’audience de la première saison et de la volonté de Netflix de miser sur une histoire qui pousse les limites du genre de la science-fiction. Espérons que la série recevra le feu vert pour une deuxième saison, permettant ainsi aux téléspectateurs de continuer à explorer l’univers complexe et fascinant créé par Liu Cixin.