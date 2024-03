Fin d’une épopée de 7 ans : un personnage principal de The Walking Dead meurt

La série "The Ones Who Live" vient de mettre en scène son décès le plus marquant, mettant fin à une impressionnante série de sept ans pour un acteur chevronné de Walking Dead. Cela vous a-t-il surpris ?

Une fin marquante dans “The Ones Who Live”

La franchise The Walking Dead, qui dure depuis plus d’une décennie, a vu de nombreux personnages disparaître. Cependant, le dernier épisode de The Ones Who Live marque la fin d’une impressionnante série d’acteur de 7 ans. L’épisode 5 de la série, qui explore la dangereuse République militaire civique et marque le retour de Rick et Michonne, a été l’un des plus grands spin-offs de la franchise.

La mort surprenante de Jadis

Jadis, seul personnage à avoir un rôle significatif dans trois séries différentes de The Walking Dead, voit sa mort dans l’épisode 5 de The Ones Who Live comme un choc. Son parcours, rempli de complexités et de loyauté envers le CRM, s’est terminé de manière tragique. Malgré son côté maléfique, Jadis a réussi à donner une chance à Rick et Michonne de sauver leurs proches avant de mourir.

Quel personnage de The Walking Dead pourrait battre le record de Jadis ?

Le record établi par Jadis, qui a figuré dans trois séries de The Walking Dead, pourrait être surpassé par d’autres personnages avec l’évolution des séries dérivées. Toutefois, un seul personnage semble avoir la possibilité de battre ce record, Morgan Jones, qui pourrait obtenir un quatrième rôle majeur en surpassant le record de Jadis.

La mort de Jadis prépare la finale de “The Ones Who Live”

La mort de Jadis a parfaitement préparé une finale intéressante pour The Ones Who Live. Elle force Rick et Michonne à retourner à la CRM, où ils tenteront de trouver les informations de Jadis sur Alexandria. Cela prépare également le couple à détruire ou à prendre le contrôle de la CRM.