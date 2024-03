The Walking Dead : le mystère du départ et du retour de Maggie entre les saisons 9 et 10

Lors de la saison 9 de The Walking Dead, le personnage préféré des fans, Maggie Rhee interprétée par Lauren Cohan, a quitté la série télévisée. Cependant, elle reviendra pour le dernier épisode de la saison 10.

Maggie Rhee, un personnage emblématique de The Walking Dead

Dans la neuvième saison de la série télévisée The Walking Dead diffusée sur AMC, nous avons assisté au départ de Maggie Rhee, interprétée par Lauren Cohan, un personnage très apprécié des fans. Cependant, son absence n’a pas duré, car elle a fait son retour dans le final de la saison 10.

Pourquoi Lauren Cohan a-t-elle quitté la série The Walking Dead ?

L’absence de Maggie Rhee a été d’autant plus remarquée que Rick Grimes, incarné par Andrew Lincoln, a également quitté la série durant la même saison. En réalité, le départ de Lauren Cohan est lié à une “querelle salariale” avec les producteurs et à son engagement dans une autre série, Whiskey Cavalier, sur ABC. Après un accord pour un retour limité de Maggie Rhee et une augmentation de salaire, elle a quitté l’histoire en milieu de saison.

Le retour inattendu de Lauren Cohan

Lorsque la série Whiskey Cavalier a été annulée après sa première saison, la porte était toujours ouverte pour le retour de Maggie Rhee. Initialement prévu pour la saison 11, son retour a finalement été avancé à la finale de la saison 10. Depuis son retour, Maggie Rhee s’est totalement réintégrée dans l’intrigue, formant notamment une alliance réticente avec son ancien ennemi, Negan Smith.

Quel avenir pour Maggie Rhee dans The Walking Dead: Dead City ?

Malgré la fin de la série principale, le personnage de Maggie Rhee reste lié à Negan Smith dans le spin-off The Walking Dead: Dead City. Dans cette nouvelle série, Maggie et Negan se rendent à New York après les événements de la série principale. Malgré leur antagonisme persistant, leur préoccupation commune pour le bien-être du fils de Maggie, Herschel, pourrait les aider à trouver un terrain d’entente.